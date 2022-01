NAPADOL OTCA I POLICAJTA: Mužovi hrozí až päť rokov za mrežami

Handlová 28. januára (TASR) - Trest odňatia slobody až na päť rokov hrozí 35-ročnému Handlovčanovi, ktorý mal napadnúť svojho otca a neskôr aj privolaného policajta. Muža policajti obvinili z prečinu nebezpečného vyhrážania v súbehu s prečinom útoku na verejného činiteľa. Informovala o tom v piatok trenčianska krajská policajná hovorkyňa Katarína Kuzmová.



"Obvinený mal v byte v Handlovej pod vplyvom alkoholu vulgárne nadávať svojej matke. Po tom, ako ho jeho otec upozornil na to, aby sa správal slušne k matke, mal vulgárne vynadať aj jemu. Hádka medzi otcom a synom mala skončiť fyzickým útokom," opísala Kuzmová s tým, že obvinený mal opakovane otca udrieť do hlavy a následne ho mal buchnúť o stenu.



Po tom, ako matka obvineného zavolala na tiesňovú linku o pomoc, muž mal vo fyzickom útoku voči otcovi prestať, avšak niekoľkokrát mal zopakovať, že ho zabije. "Privolaná policajná hliadka vyzvala agresívneho muža na preukázanie svojej totožnosti. Ten mal túto výzvu neuposlúchnuť, pričom mal fyzicky napadnúť policajta, mal ho udrieť do tváre, na čo policajti proti nemu použili v súlade so zákonom donucovacie prostriedky a obmedzili mu osobnú slobodu," doplnila Kuzmová.



Muža umiestnili v cele policajného zaistenia. Vyšetrovateľ spracoval podnet na podanie návrhu na jeho vzatie do väzby. "V prípade dokázania viny mu hrozí trest odňatia slobody na jeden až päť rokov," dodala hovorkyňa.