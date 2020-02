Handlovčan mal prenasledovať svoju bývalú družku, hrozí mu väzenie

Handlová 24. februára (TASR) - Trest odňatia slobody až na tri roky hrozí 25-ročnému Handlovčanovi, ktorý mal dlhodobo prenasledovať svoju bývalú družku. Muž už čelí obvineniu z prečinu nebezpečného prenasledovania. TASR o tom v pondelok informoval trenčiansky krajský policajný hovorca Pavol Kudlička.



"Obvinený muž mal od mája 2018 do februára tohto roka dlhodobo prenasledovať svoju bývalú družku proti jej vôli, pričom ju mal kontaktovať aj prostredníctvom sms správ," uviedol Kudlička. Poškodenej žene mal obvinený podľa neho vyzváňať pri jej vchodových dverách, v nočných hodinách jej mal klopkať na okno a mal sa pohybovať aj v blízkosti jej trvalého pobytu. "Bývalú družku mal kontaktovať prostredníctvom sociálnych sieti, kde jej mal vulgárne nadávať, vyhrážať sa ujmou na zdraví a poškodením jej auta, čo u nej vzbudilo dôvodnú obavu o život a zdravie," doplnil.



Žena sa v auguste 2019 presťahovala do iného mesta a obvinený ju mal aj na novej adrese kontaktovať a prenasledovať. "Mužovi za tento skutok v prípade preukázania viny hrozí trest odňatia slobody na šesť mesiacov až tri roky. Poverený policajt spracoval podnet na jeho vzatie do väzby," dodal policajný hovorca.