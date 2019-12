Handlovčania budú za nehnuteľnosti a odpad platiť viac

Handlová 6. decembra (TASR) - Handlovčania si od budúceho roka za komunálny odpad, ako i svoje nehnuteľnosti priplatia. Poplatok za odpad bude vyšší o približne 30 percent, daň z nehnuteľnosti o 50 percent s výnimkou ostatných stavieb na podnikanie, kde je vyššia o desať percent. Zvýšenie sadzieb schválili handlovskí mestskí poslanci v rámci všeobecne záväzných nariadení na svojom rokovaní vo štvrtok (5.12.).



"Výhľadová finančná situácia mesta nie je priaznivá. Jednak spláca dlhy ešte z minulých období a jednak ide o nepopulárne rozhodnutia, ktoré nám ukracujú príjmy. Mesto tak musí tento výpadok nejakým spôsobom kompenzovať," zdôvodnil zvýšenie vedúci ekonomického oddelenia Mestského úradu v Handlovej Peter Mendel.



Na zvýšení poplatku sa podľa neho podieľal zvýšený poplatok za skládkovanie. "Keďže miera separácie v meste za minulý rok predstavovala 23,61 percenta, potrebujeme ju zvýšiť. Pokiaľ by zostala v tejto výške, v budúcom roku platíme za uloženie odpadu na skládku 22 eur za tonu, čo je o 12 eur viac ako tento rok. V roku 2022 by sme platili o ďalších päť eur viac ako v roku 2020," ozrejmil.



Poplatok za komunálny a drobné stavebné odpady nezvyšovalo mesto od roku 2013, od 1. januára 2020 stúpne z 20 eur na osobu a rok na 26 eur, výška dane z nehnuteľnosti sa odvíja od druhu stavieb. "Splátky sme zachovali v rovnakom princípe, ako to bolo doposiaľ, či je to pri poplatku za odpad alebo dani z nehnuteľnosti. Oslobodenie od dane sme nastavili inak s tým, že vychádzame v ústrety 65-ročným občanom a držiteľom preukazu zdravotne ťažko postihnutým a ŤZP so sprievodcom," dodal Mendel. Od poplatku za komunálny odpad podľa neho bude mesto naďalej oslobodzovať sociálne slabších obyvateľov.