Handlovčanov z bytového domu po požiari ubytoval aj basketbalový klub

Handlová 25. júna (TASR) – Mestský basketbalový klub (MBK) Baník Handlová ubytoval v handlovskej športovej hale päť rodín z bytového domu na Okružnej ulici v Handlovej, ktorý 16. júna zasiahol požiar.



Podľa Pavla Procnera z MBK Handlová im poskytli bytové priestory, v ktorých počas ligovej basketbalovej sezóny bývajú zahraniční hráči. "Ide o tri jednoizbové a jeden štvorizbový byt. Veríme, že sme aspoň čiastočne pomohli tým, ktorých postretlo toto veľké nešťastie. Všetkým, ktorí prišli o strechu nad hlavou, prajeme čo najrýchlejší návrat do svojich domovov," doplnil Procner.



Obyvatelia bytového domu na Okružnej ulici sa budú môcť vrátiť domov najskôr o tri mesiace. Vyplýva to z vizuálnej obhliadky, ktorú absolvovali zástupcovia mesta spolu so súkromným správcom bytového domu. Bytový dom si v piatok (24. 6.) boli pozrieť i statici. Radnica zabezpečila pre jeho obyvateľov ubytovacie kapacity v bytoch, ktoré pôvodne slúžili odídencom z Ukrajiny. Ďalšie ubytovanie poskytol v priestoroch internátu strednej odbornej školy Trenčiansky samosprávny kraj (TSK).



"Medzi obyvateľmi, ktorých zasiahol tragický požiar, sa nachádzajú i zdravotne hendikepovaní, tým mesto poskytne núdzové bývanie. Vyčleníme dva byty osobitného určenia, to znamená, že všetky náklady, ktoré s tým budú spojené, budú hradené," ozrejmila hovorkyňa mesta Jana Paulínyová.



Požiar, ku ktorému došlo v noci na 16. júna, si vyžiadal štyri obete na životoch, na jeho následky zomrel manželský pár vo veku 46 a 48 rokov a dve ženy vo veku 40 a 65 rokov. Zranenia utrpelo ďalších päť ľudí. Polícia začala trestné stíhanie vo veci zločinu všeobecného ohrozenia. Pomoc ľuďom prisľúbila vláda SR i prezidentka SR Zuzana Čaputová.