Handlovej sa podarilo predať bývalý kultúrny dom v Novej Lehote
Autor TASR
Handlová 26. septembra (TASR) - Mestu Handlová sa podarilo predať bývalý dom kultúry v Novej Lehote. Od záujemkyne dostane za budovu 32.000 eur. Výsledky obchodnej verejnej súťaže (OVS) odobrili mestskí poslanci na svojom rokovaní vo štvrtok (25. 9.). Samospráva chce prostriedky za predaj investovať do tejto mestskej časti.
Do opakovanej OVS sa záujemkyňa prihlásila ako jediná. Samosprávu záujemkyňa informovala, že jej zámerom je komplexná rekonštrukcia objektu, umiestniť v nej plánuje umelú lezeckú stenu a v suteréne prevádzku na výrobu mydla.
Bývalý dom kultúry spolu s pozemkom sa radnica snažila už niekoľkokrát neúspešne predať. Minimálnu kúpnu cenu naposledy znížila o 40 percent na 30.040 eur.
Budova sa nachádza v blízkosti štátnej cesty na pozemku s rozlohou 456 štvorcových metrov. Do užívania ju dali v roku 1938. Objekt je rozdelený na dva samostatné celky, a to monoblok s kancelárskymi priestormi a sálu pre kultúrne podujatia.
