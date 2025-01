Handlovská nemocnica má vo výbave novú laparoskopickú vežu

Handlová 9. januára (TASR) - Nová laparoskopická veža s príslušenstvom pribudla do výbavy operačných sál nemocnice v Handlovej. Do jej nákupu zdravotnícke zariadenie investovalo takmer 133.000 eur, modernizáciou techniky sleduje zvýšenie úrovne a kvality poskytovanej zdravotnej starostlivosti. TASR o tom vo štvrtok informovala zástupkyňa hovorkyne spoločnosti Agel SK Jarmila Ševčíková.



Laparoskopická veža má na operačných sálach handlovskej nemocnice využitie pri chirurgických, urologických aj gynekologických zákrokoch, medzi najčastejšie patria operácie žlčníkov a hernií. "Výhodou novej veže je veľká obrazovka s kvalitným detailným obrazom, vďaka čomu sú jednotlivé štruktúry a tkanivá počas výkonu lepšie viditeľné. Za zmienku stojí aj možnosť výberu farebného filtra, čo slúži k lepšej a presnejšej diagnostike," priblížil Jozef Rückschloss z oddelenia jednodňovej zdravotnej starostlivosti.



Všetky časti prístroja sú podľa neho dotykovo ovládané a jednoduchá je aj manipulácia so samotnou laparoskopickou vežou, ktorej hmotnosť je v porovnaní so starším typom podstatne nižšia a nie je problém ju v rámci operačnej sály podľa potreby presúvať.



Nová laparoskopická veža prinesie nielen väčší komfort operatérom, ale zvýši aj bezpečnosť zákrokov. "Prístroj dokáže na základe aktuálnych hodnôt samostatne regulovať niektoré procesy a tiež je schopný podľa napojeného príslušenstva rozoznať typ zákroku, ktorý operatér vykonáva. Súčasťou laparoskopickej veže je aj elektrokoagulačný prístroj, ktorý umožňuje zastaviť krvácanie zatavením tkaniva. Aj tu je možnosť vopred naprogramovať nastavenia koagulácie pre jednotlivé typy operačných zákrokov, pričom koaguláciu si pomocou nožného pedálu ovláda samotný operatér," doplnil Rückschloss.



Oddelenie jednodňovej zdravotnej starostlivosti handlovskej nemocnice v roku 2024 zrealizovalo 1227 operačných výkonov. "Ako pozitívum jednodňových zákrokov s využitím laparoskopickej techniky vnímajú pacienti menšiu veľkosť rany, skrátenie dĺžky hospitalizácie a skorší návrat do bežného života. Zotavenie po zákroku je rýchlejšie, menej bolestivé a v porovnaní s klasickou operatívou je aj pooperačná starostlivosť menej náročná," dodala Ševčíková.