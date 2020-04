Handlová 2. apríla (TASR) - Nemocnica v Handlovej prijala nové opatrenia na zamedzenie šírenia nového koronavírusu. Zaviedla zvýšené hygienické opatrenia pri vstupe do zdravotníckeho zariadenia, ako i prijímanie pacientov do ambulancií na konkrétnu hodinu. Informovala o tom hovorkyňa nemocnice Martina Pavliková.



Prvé z opatrení je zrejmé už pri vstupe do zdravotníckeho zariadenia, kde sa uskutočňuje triedenie pacientov na mieste prvého kontaktu, takzvaná triáž. "Pacienti sú vpúšťaní po jednom. Zdravotnícky pracovník pacientovi aplikuje dezinfekčný roztok na obe ruky, pokiaľ má ochranné rukavice, tak na rukavice. Potom mu zmeria telesnú teplotu bezdotykovým teplomerom v oblasti čela a následne pacient podpíše prehlásenie o cestovateľskej a epidemiologickej anamnéze, príznakoch možného respiračného ochorenia. To odovzdá ambulancii, ktorú ide navštíviť," vysvetlila Tatiana Gregušová, námestníčka riaditeľa pre ošetrovateľstvo Nemocnice Handlová.



Vchody do handlovskej nemocnice sú po novom iba dva, a to vo vstupe do polikliniky a v priestoroch fyziatricko-rehabilitačného oddelenia. "Týmito opatreniami sú chránení nielen zdravotníci, ale aj pacienti, keďže sa zamedzuje ich združovaniu vo väčších počtoch a reguluje sa ich pohyb v areáli nemocnice," doplnila Gregušová.



Chod a organizácia nemocnice sú ovplyvnené aj tým, že pacientom so zdravotnými ťažkosťami sa odporúča najprv sa s lekárom skontaktovať telefonicky. Následne si dohodnú stretnutie na presne určenú hodinu, na ktorú sa do nemocnice dostavia. "V prípade, že pacient potrebuje predpísať lieky, ambulanciu lekára nenavštívi, telefonicky oznámi lekárovi, ktoré lieky potrebuje predpísať, a lekár mu pošle e-recept, ktorý si vyzdvihne v ktorejkoľvek lekárni," dodala námestníčka riaditeľa pre ošetrovateľstvo.



Nemocnicu v Handlovej v súčasnosti denne navštívi približne 100 pacientov.