Handlovská nemocnica otvorila dom ošetrovateľskej starostlivosti

Handlová 28. júna (TASR) - Pacientom, ktorí dlhodobo potrebujú kvalifikovanú ošetrovateľskú starostlivosť, bude slúžiť nové zariadenie v Handlovej. Dom ošetrovateľskej starostlivosti v priestoroch oddelenia dlhodobo chorých v pondelok otvorila handlovská nemocnica. Reaguje tak na aktuálnu potrebu regiónu. Informovala o tom Ivana Popluhárová, manažérka komunikácie Agel SK, pod ktorú nemocnica patrí.



„V našom regióne takéto zariadenie nie je a keďže sme mali voľné priestory a ošetrovateľský personál, povedali sme si, že bude dobrou myšlienkou vytvoriť ho," povedala riaditeľka handlovskej nemocnice Marta Eckhardtová.



Pacientov z oddelenia dlhodobo chorých, ktorí vyžadovali ešte pokračovanie ošetrovateľskej starostlivosti, podľa nej museli doteraz prekladať do iných zdravotníckych zariadení, do Levíc či Banskej Štiavnice.



„Naše mesto a jeho obyvatelia sa tešia každej novej zdravotníckej službe, Handlovčania sú s touto nemocnicou spätí už takmer 100 rokov," spomenula primátorka mesta Silvia Grúberová.



Nový Dom ošetrovateľskej spoločnosti bude mať kapacitu 20 klientov, tí sa budú môcť liečiť v priestoroch s novým mobiliárom, oknami a dverami. Na rekonštrukcii priestorov sa podieľali i zamestnanci nemocnice.



DOS bude mať zmluvy so všetkými zdravotnými poisťovňami. Dĺžka pobytu je v zmysle súhlasu poisťovne stanovená na maximálne jeden mesiac.