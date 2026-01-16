< sekcia Regióny
Handlovská nemocnica plánuje zrekonštruovať budovu polikliniky
Autor TASR
Handlová 16. januára (TASR) - Nemocnica v Handlovej plánuje v tomto roku zabezpečiť rekonštrukciu a prístavbu budovy polikliniky, otvorí i nové Senior centrum, s ktorého výstavbou začala vlani. Informovala o tom riaditeľka nemocnice Ľudmila Veselá.
„Môžeme avizovať aj plánovanú rekonštrukciu operačných sál a oddelenia jednodňovej zdravotnej starostlivosti, vybudovanie nového parkoviska v areáli nemocnice alebo napríklad postavenie altánku, ktorý hospitalizovaným pacientom poskytne zázemie na čerstvom vzduchu, v príjemnom prostredí obklopenom zeleňou, kde si môžu dopriať chvíle mimo nemocničných stien,“ uviedla ďalej Veselá.
Handlovská nemocnica hodnotí uplynulý rok pozitívne. „Naším cieľom je rozvíjať a posilňovať nastavený koncept zdravotnej starostlivosti, ktorý je zameraný primárne na jednodňovú operatívu, ambulantnú starostlivosť a dlhodobú následnú zdravotnú starostlivosť. Investície sme smerovali presne tam, kde ich ľudia pocítia najviac - do diagnostiky, liečby a dôstojnej starostlivosti,“ spomenula Veselá.
Jednou z kľúčových zmien bola podľa nej modernizácia prístrojového vybavenia nemocnice, výrazným regionálnym projektom je aj výstavba moderného komunitného Senior centra Sv. Kataríny, ktoré vzniká priamo v areáli nemocnice a reaguje na starnutie populácie. „Senior centrum nevnímame ako doplnok, ale ako nevyhnutnú súčasť budúcnosti zdravotnej starostlivosti. Seniori si zaslúžia dôstojné prostredie a dostupnú zdravotnú pomoc na jednom mieste,“ skonštatovala riaditeľka.
Nemocnica sa v minulom roku popri investíciách do infraštruktúry zapájala aj do prevencie a vzdelávania verejnosti, svoju pripravenosť na mimoriadne situácie posilnila i taktickým evakuačným cvičením.
