Handlovská nemocnica preverila svoju pripravenosť na krízové situácie
Autor TASR
Handlová 6. októbra (TASR) - Nemocnica v Handlovej preverila svoju pripravenosť na krízové situácie a spoluprácu zložiek integrovaného záchranného systému. Do taktického evakuačného cvičenia sa zapojili profesionálni i dobrovoľní hasiči, mestskí policajti a zdravotnícky personál, uskutočnilo sa 1. októbra. TASR o tom v pondelok informovala riaditeľka odboru PR a styku s verejnosťou Agel SK Nancy Závodská.
Hlavným cieľom aktivity bolo nacvičiť evakuáciu pacientov v prípade požiaru, poskytnutie prvej pomoci a bezpečný transport do zriadenej záchrannej zóny.
„Účastníci si spoločne nacvičili likvidáciu simulovaného požiaru, evakuáciu pacientov na nosidlách, preberanie pacientov medzi jednotlivými zložkami, poskytovanie predlekárskej prvej pomoci, ako aj triedenie ranených podľa závažnosti zranení a ich následný transport do bezpečnej zóny,“ priblížila Závodská.
Pravidelný tréning takýchto krízových situácií je pre nemocnicu podľa námestníčky pre liečebno-preventívnu starostlivosť Lucie Radvanskej nevyhnutný. „Vďaka nemu môžeme preveriť pripravenosť personálu, zohratosť jednotlivých tímov a schopnosť rýchlo a efektívne reagovať, ak by došlo k reálnej udalosti. Som rada, že cvičenie prebehlo úspešne a ukázalo vysokú úroveň profesionality všetkých zapojených,“ doplnila Radvanská.
Do nácviku bolo zapojených 11 figurantov, ktorí zastupovali pacientov s rôznymi typmi zranení - od ľahkých až po ťažké. Každá zložka mala v rámci zásahu jasne určené úlohy podľa taktických a operačných postupov.
