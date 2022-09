Handlovská nemocnica spúšťa očkovanie proti variantu omikron

Handlová 28. septembra (TASR) - Nemocnica v Handlovej začne od stredy očkovať záujemcov aj upravenou vakcínou proti ochoreniu COVID-19 zameranou na variant omikron. TASR o tom informovala tlačová hovorkyňa skupiny Agel SK Martina Pavliková.



Adaptovaná vakcína je určená pre dospelých a deti staršie ako 12 rokov. Podáva sa ako posilňujúca dávka, teda ako tretia alebo štvrtá dávka očkovacej schémy. "Je potrebné, aby záujemcovia mali za sebou prvé dve dávky očkovania, pričom upravená vakcína môže byť podaná po akejkoľvek inej u nás schválenej vakcíne proti COVID-19," vysvetlila námestníčka pre liečebno-preventívnu starostlivosť Lucia Radvanská.



Vakcinačné miesto sa nachádza na prízemí hlavnej budovy nemocnice v priestoroch geriatrickej ambulancie. Zdravotníci naďalej očkujú aj vakcínou Comirnaty od Pfizer/BioNTech, a to každú stredu od 9.00 h do 10.00 h. Očkovanie adaptovanou vakcínou Comirnaty Original/Omicron BA.1 bude bývať v rovnaký deň v čase od 10.00 h do 11.00 h. Záujemcovia o očkovanie sa musia vopred zaregistrovať cez portál www.korona.gov.sk.