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Handlovská nemocnica začala s výstavbou centra
Nové priestory budú slúžiť ambulanciám pneumológie, neurológie a psychológie.
Autor TASR
Handlová 18. júla (TASR) - Nemocnica v Handlovej začala s výstavbou regionálneho centra integrovanej starostlivosti (RCIS). Projekt v areáli zdravotníckeho zariadenia prinesie rozšírenie ambulantných služieb a modernizáciu priestorov. Investícia presahuje dva milióny eur, nemocnica ju financuje aj s podporou z Programu Slovensko. TASR o tom informovala manažérka komunikácie Agel SK Jarmila Ševčíková.
RCIS vyrastie formou trojpodlažnej prístavby k budove polikliniky. Nové priestory budú slúžiť ambulanciám pneumológie, neurológie a psychológie. Súčasťou projektu bude aj nová miestnosť na podávanie infúznej liečby, rozšírenie rehabilitačného oddelenia, nový výťah, rekonštrukcia zasadacej miestnosti, nové sociálne zariadenia a priestory bufetu.
Začiatok realizácie RCIS označila riaditeľka nemocnice Ľudmila Veselá za významný míľnik v ďalšom rozvoji handlovskej nemocnice. „Jeho vybudovanie logicky zapadá do koncepcie nemocnice, pretože súvisí s rozvojom následnej zdravotnej starostlivosti zabezpečením ambulantných a konziliárnych činností a pacientom spádovej oblasti umožňuje využiť zdravotnú starostlivosť bez nutnosti vycestovať do iných miest,“ priblížila.
Cieľom nemocnice je podľa Veselej vytvoriť moderné, funkčné a dostupné pracoviská, ktoré budú spĺňať súčasné požiadavky na poskytovanie zdravotnej starostlivosti. „Nové centrum prispeje k zvýšeniu komfortu pacientov, skvalitní organizáciu ambulantnej starostlivosti a zlepší pracovné podmienky aj pre našich zdravotníkov,“ ozrejmila.
Výstavbu RCIS bude nemocnica realizovať za jej plnej prevádzky. „Aj napriek tomu, že vedenie nemocnice prijalo organizačné opatrenia, aby práce mali čo najmenší vplyv na pacientov aj chod jednotlivých pracovísk, vplyv stavebných prác nie je možné úplne eliminovať,“ podotkla Ševčíková. Nemocnica preto podľa nej prosí pacientov, návštevníkov aj okoloidúcich o zvýšenú opatrnosť a obozretnosť pri pohybe v areáli, ako aj o trpezlivosť počas realizácie projektu.
RCIS vyrastie formou trojpodlažnej prístavby k budove polikliniky. Nové priestory budú slúžiť ambulanciám pneumológie, neurológie a psychológie. Súčasťou projektu bude aj nová miestnosť na podávanie infúznej liečby, rozšírenie rehabilitačného oddelenia, nový výťah, rekonštrukcia zasadacej miestnosti, nové sociálne zariadenia a priestory bufetu.
Začiatok realizácie RCIS označila riaditeľka nemocnice Ľudmila Veselá za významný míľnik v ďalšom rozvoji handlovskej nemocnice. „Jeho vybudovanie logicky zapadá do koncepcie nemocnice, pretože súvisí s rozvojom následnej zdravotnej starostlivosti zabezpečením ambulantných a konziliárnych činností a pacientom spádovej oblasti umožňuje využiť zdravotnú starostlivosť bez nutnosti vycestovať do iných miest,“ priblížila.
Cieľom nemocnice je podľa Veselej vytvoriť moderné, funkčné a dostupné pracoviská, ktoré budú spĺňať súčasné požiadavky na poskytovanie zdravotnej starostlivosti. „Nové centrum prispeje k zvýšeniu komfortu pacientov, skvalitní organizáciu ambulantnej starostlivosti a zlepší pracovné podmienky aj pre našich zdravotníkov,“ ozrejmila.
Výstavbu RCIS bude nemocnica realizovať za jej plnej prevádzky. „Aj napriek tomu, že vedenie nemocnice prijalo organizačné opatrenia, aby práce mali čo najmenší vplyv na pacientov aj chod jednotlivých pracovísk, vplyv stavebných prác nie je možné úplne eliminovať,“ podotkla Ševčíková. Nemocnica preto podľa nej prosí pacientov, návštevníkov aj okoloidúcich o zvýšenú opatrnosť a obozretnosť pri pohybe v areáli, ako aj o trpezlivosť počas realizácie projektu.