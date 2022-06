Handlovská radnica bude hľadať možnosti, ako postaviť jasle

Handlová 4. júna (TASR) - Handlovská radnica bude hľadať možnosti, ako postaviť zariadenie starostlivosti pre deti do troch rokov. Projekt, na ktorý získala fondy Európskej únie, musela ukončiť. Investíciu zastavili vysoké ceny stavebných materiálov, stavba by sa totiž predražila približne o 130.000 eur.



"Projekt pre mesto nie je ešte uzatvorená vec, keďže ho môžeme realizovať a finančne ukončiť až do konca decembra 2023. Máme tak ešte rok a pol, aby sme sa v kontexte týchto spoločensko-ekonomických zmien snažili s projektom popasovať," uviedla primátorka Silvia Grúberová.



Samospráva podľa neho čakala na to, či Národná rada SR schváli legislatívu, ktorá umožní dofinancovať zvýšené stavebné náklady. "Zároveň si ju potrebujeme preštudovať. Následne potrebujeme vyhlásiť nové verejné obstarávanie, s poslancami mesta by sme zároveň mali prerokovať, či sú podmienky a suma pre nás uchopiteľné a dokážeme ich zvládnuť. Aj v kontexte toho, že nám pravdepodobne vypadne z rozpočtu 1,3 milióna eur v dôsledku prijatého protiinflačného balíčka," ozrejmila.



O prípadnej výstavbe jaslí by mala samospráva rozhodnúť po lete.



Mestské jasle plánovala samospráva vybudovať v areáli Senior centra, prepojiť tak mali dve generácie. Pôvodne mala výstavba jaslí a súvisiacej infraštruktúry stáť viac ako 346.000 eur, riadiaci orgán Integrovaného regionálneho operačného programu mestu na tento účel schválil nenávratný finančný príspevok vo výške viac ako 379.000 eur.