Handlovská samospráva zabezpečí výstavbu jaslí za viac ako 340.000 eur

Handlová 23. decembra (TASR) - Samospráva Handlovej zabezpečí výstavbu zariadenia pre deti do troch rokov. So stavebnými prácami za viac ako 340.000 eur v nevyužitých priestoroch v areáli Senior centra začne dodávateľ ešte v tomto období. Informovala o tom primátorka Silvia Grúberová.



"Postupne sa v našom meste spustí fyzická realizácia projektu Podpora a rozvoj služieb starostlivosti o deti do troch rokov, na ktorý sme získali financie z eurofondov, štátneho rozpočtu a doplníme ich aj z vlastného rozpočtu mesta," uviedla Grúberová.



Popri samotnej stavbe sa podľa nej mesto bude paralelne venovať vybaveniu jaslí, úprave exteriéru a nastaveniu samotnej prevádzky.



Zariadenie s kapacitou 15 miest bude mať podlahovú plochu 175 štvorcových metrov, zamestnanie tam nájdu tri kvalifikované opatrovateľky s priamou starostlivosťou o deti. Jedna z nich bude zodpovedať za vedenie zariadenia. Pracovný tím doplní upratovačka, respektíve pracovníčka na výdaj stravy.



Dodávateľ, ktorým je na základe výsledku verejnej súťaže prievidzská spoločnosť TMG, a. s., zabezpečí výstavbu samotného zariadenia, spevnených plôch, realizáciu dopravného riešenia, ako i vybudovanie detského ihriska. Mesto jej za práce zaplatí 346.884,67 eura. Zmluvu o diele podpísala radnica s firmou ešte koncom júla.