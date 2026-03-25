Streda 25. marec 2026
Handlovská samospráva zrenovuje strechy na dvoch mestských objektoch

Ilustračná snímka. Foto: TASR

Autor TASR
Handlová 25. marca (TASR) - Samospráva Handlovej zabezpečí rekonštrukciu striech na objekte na budove Senior centra a tzv. zámočku na ulici SNP, v ktorom sa stretávajú rôzne spolky. Kapitálové výdavky bude financovať z úverových zdrojov. Druhá zmena rozpočtu mesta, ktorú mestskí poslanci schválili na svojom poslednom rokovaní, počíta s i rekonštrukciou vodovodu na Železničiarskej ulici.

Na rekonštrukcii strechy Senior centra vyčlenila radnica v rozpočte 90.000 eur, na zámočku 50.000 eur.

K rekonštrukcii vodovodného potrubia v bytovom dome na Železničiarskej ulici mesto pristúpi pre jeho časté poruchy. Na investíciu vyčlenilo 130.000 eur. „Po viacerých opravách sme vyhodnotili, že už nebudú stačiť, a preto sme navrhli kompletnú rekonštrukciu, ktorú poslanci schválili,“ vysvetlila primátorka Silvia Grúberová.

Mesto podľa nej bude realizovať verejné obstarávanie na výber dodávateľov na každú investičnú akciu.

Samospráva zároveň v druhej zmene rozpočtu znížila príjmové finančné operácie o jeden milión eur v podobe úveru z Environmentálneho fondu na rekonštrukciu osvetlenia na sídlisku Morovnianska cesta, keďže jej fond úver neschválil.

Rozpočet mesta po druhej úprave zostáva vyrovnaný, celkové príjmy, ako i celkové výdavky sú vo výške 30.082.928 eur.
