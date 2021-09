Handlovská SOŠ má nové multifunkčné ihrisko

Handlová 9. septembra (TASR) – Priestor na športové vyžitie v podobe multifunkčného ihriska vznikol v areáli Strednej odbornej školy v Handlovej. Športovisko odovzdali do užívania v stredu, súčasťou otvorenia bol aj futbalový zápas.



„Je to ihrisko aj s veľkým oporným múrom, preto bola investícia vyššia, ako keď sa buduje takéto ihrisko na rovnej ploche. Je s najmodernejším povrchom, ktorý sa dáva na takéto športoviská," priblížil predseda Trenčianskeho samosprávneho kraja (TSK) Jaroslav Baška.



Predseda TSK podľa svojich slov verí, že oddych na ihrisku nájdu nielen žiaci školy, ale bude slúžiť aj iným športovcom z Handlovej a okolia.



„TSK bol úspešný aj v projekte vybudovania centra odborného vzdelávania a prípravy za viac ako 1,7 milióna eur. Stavebné práce vyjdú približne 900.000 eur a zvyšok, 800.000 eur, zase pôjde do vybavenia, moderných technológií, ktoré škola potrebuje," ozrejmil Baška.



SOŠ v Handlovej v súčasnosti navštevuje 500 žiakov, 112 sa zapojilo do systému duálneho vzdelávania.