Handlovská SOŠ prešla do červenej fázy, nariadili všetkým karanténu

Handlová 19. septembra (TASR) - Stredná odborná škola (SOŠ) v Handlovej prešla v sobotu do červenej fázy. Pre výskyt nového koronavírusu hygienici nariadili všetkým tamojším žiakom a zamestnancom domácu karanténu na desať dní. Informovala o tom škola na svojej internetovej stránke.



"Regionálny úrad verejného zdravotníctva Prievidza so sídlom v Bojniciach nariadil všetkým žiakom, pedagógom a prevádzkovým zamestnancom prísnu povinnú domácu karanténu do nedele 27. septembra vrátane," uviedla škola. Dodržiavanie nariadenia budú náhodne kontrolovať príslušníci Policajného zboru.



Škola prešla do červenej fázy v súvislosti s pozitívnymi prípadmi nového koronavírusu. "Pozitívny bol pedagóg, potom sme testovali ďalšie kontakty a pozitívne vyšli ďalší pedagógovia," povedala regionálna hygienička Zuzana Tornócziová.