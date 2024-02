Handlovská SOŠ pripravuje rekonštrukciu jedného zo svojich objektov

Handlová 9. februára (TASR) - Stredná odborná škola (SOŠ) v Handlovej pripravuje obnovu ďalšieho zo svojich objektov. Cez verejnú súťaž vybrala dodávateľa projektovej dokumentácie na komplexnú rekonštrukciu budovy C, v ktorej sa nachádzajú odborné učebne, dielne či telocvičňa.



"Vybraná firma zabezpečí vypracovanie a dodanie projektovej dokumentácie pre stavebné povolenie vrátane súvisiacej inžinierskej činnosti," konkretizovala škola v oznámení vo vestníku verejného obstarávania.



Projekt podľa nej rieši rekonštrukciu budovy s jedným podzemným a dvoma nadzemnými podlažiami, v ktorej sa nachádzajú dielne, odborné učebne, toalety, telocvičňa s hygienickým zázemím a kabinety. "Komplexná rekonštrukcia sa dotkne všetkých priestorov objektu, rozvodov vody, kanalizácie, elektroinštalácie a kúrenia, a to vrátane všetkých potrebných stavebných úprav," priblížila škola. Obnova objektu počíta tiež s výmenou osvetlenia, úpravou priestorov na bezbariérové, využitím obnoviteľných zdrojov energie, ako i zateplením budovy.



Dodávateľom dokumentácie bude spoločnosť Lamikra so sídlom v Topoľčanoch, náklady na projekt predstavujú v zmysle zmluvy o dielo 148.800 eur.



Projektovú dokumentáciu vypracuje firma na potreby predloženia žiadosti o nenávratný finančný príspevok z Programu Slovensko.