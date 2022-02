Handlovské ikony priblíži malý náučný chodník

Handlová 7. februára (TASR) - Informačný kiosk a malý náučný chodník, ktorý bude upozorňovať na handlovské ikony, plánuje osadiť samospráva Handlovej na Námestí baníkov. Na projekt žiada financie z programu rozvoja vidieka, jeho cieľom je posilniť turizmus v meste.



"Cestovnému ruchu v meste sa intenzívne venujeme. Ešte v októbri 2020 sme podali projekt vo výške 25.000 eur, ktorý nám predschválila, no ešte neodobrila Pôdohospodárska platobná agentúra," načrtla pre TASR hovorkyňa mesta Jana Paulínyová.



Samospráva chce podľa nej v rámci projektu vytvoriť malý náučný chodník s informačnými tabuľami na Námestí baníkov, ktoré budú upozorňovať na Haikony, teda handlovské ikony. "Súčasťou aktivít by mal byť aj kiosk. Keďže nám aktuálne totiž nefunguje turisticko-informačná kancelária, tento by ju mal informačne nahradiť," priblížila.



Keďže je aktuálne projekt pozastavený, mestskí poslanci schválili koncom minulého roka vyčlenenie časti finančných prostriedkov na realizáciu. "Aktuálne pripravujeme mapové podklady, informácie, ktoré sa budú týkať jednotlivých architektonických stavieb v našom meste," ozrejmila hovorkyňa mesta.



Ktorýkoľvek návštevník alebo domáci obyvateľ sa podľa nej postaví na námestie a bude si môcť pozrieť mapu, ktorá ho navedie na 12 pamiatok. "Tí, ktorí tu bývajú, si totiž už nevšímajú, aké tu máme krásne veci. A tí, ktorí k nám prichádzajú, budú môcť časť stráviť tým, že si prejdú kultúrne, historické alebo architektonické pamiatky," dodala.