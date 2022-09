Handlovské lesy chcú vybudovať zázemie na výučbu lesnej pedagogiky

Handlová 10. septembra (TASR) - Nezisková organizácia Handlovské lesy má záujem vybudovať na území lesov zázemie na výučbu lesnej pedagogiky. Objekty budú slúžiť aj turistom a vytvoria tak produkt cestovného ruchu. Na projekt chce mestská neziskovka získať financie z Pôdohospodárskej platobnej agentúry (PPA). Informovala o tom hovorkyňa mesta Jana Paulínyová.



V handlovských lesoch chce organizácia vytvoriť zázemie na lesnú pedagogiku vybudovaním troch objektov. Výzvu na predkladanie žiadostí o nenávratný finančný príspevok (NFP) na budovanie a obnovu občianskej a poznávacej infraštruktúry v lesných ekosystémoch vyhlásila PPA 1. augusta a maximálna výška oprávnených výdavkov je 350.000 eur.



Handlovské lesy sa budú uchádzať o plnú výšku dotácie. "Pokúsime sa zrevitalizovať rekreačnú zónu Tri studničky, kde by sme chceli postaviť lesnú pozorovateľňu aj s turistickým zázemím. Druhým stavebným objektom by mala byť útulňa na Obratnej na Pstruhároch, ktorá by mala slúžiť pre turistov, prioritne ako zázemie na Cestu hrdinov SNP," načrtol riaditeľ neziskovky Jozef Maďar.



Tretí stavebný objekt by bol podľa neho náučný chodník Biela skala s dĺžkou 1044 metrov. "Prepojí chatu Martinka, ktorú budú mať Handlovské lesy v nájme od štátnych lesov, s pralesom vo vlastníctve mesta. Na nej plánujeme v spolupráci s Lesmi SR osadiť desať interaktívnych informačných tabúľ," doplnil.



Ak bude organizácia so žiadosťou o NFP úspešná, realizáciu projektu predpokladá na budúci rok.