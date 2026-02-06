< sekcia Regióny
Handlovské lesy chcú vytvoriť nový turistický chodník
Autor TASR
Handlová 6. februára (TASR) - Nezisková organizácia Handlovské lesy plánuje vytvoriť nový turistický chodník. Projekt pripravila pri príležitosti 650. výročia založenia mesta, ktoré si samospráva pripomenie v tomto roku. Informovala o tom hovorkyňa mesta Jana Paulínyová.
Chodník by mal byť podľa riaditeľa Handlovských lesov Jozefa Maďara dlhý približne 8,6 kilometra, pričom začínať by sa mal na handlovskom rybníku. „Chceli by sme chodníkom spojiť trasu od handlovského rybníka po náš existujúci projekt Náučný chodník Biela skala. Na trase dlhej viac ako osem kilometrov by mohli turisti vidieť faunu, flóru a krásy nášho okolia,“ uviedol Maďar.
Nový chodník, ktorý je venovaný výročiu mesta, je podľa neho zatiaľ v štádiu zámeru. „Máme už dohodnutú spoluprácu s certifikovanými značkármi z Klubu slovenských turistov i ďalšími dobrovoľníkmi, avšak v tejto chvíli je potrebné vybaviť potrebné povolenia a následne budeme vedieť, ako môže projekt pokračovať,“ uzavrel Maďar.
