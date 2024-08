Handlovské lesy sa pri turistickej infraštruktúre radia s odborníkmi

Handlová 6. augusta (TASR) - Handlovské lesy sa pri projekte výstavby turistickej infraštruktúry radia s odborníkmi z Technickej univerzity vo Zvolene. Neziskovej organizácii pomôžu pri implementácii aktivít, medzi ktorými je i revitalizácia územia. Informovala o tom hovorkyňa mesta Jana Paulínyová.



Nezisková organizácia získala na vybudovanie turistickej infraštruktúry 350.000 eur z Pôdohospodárskej platobnej agentúry (PPA). Stretnutie s odborníkmi inicioval riaditeľ Handlovských lesov Jozef Maďar. "Keďže nemáme až také skúsenosti, požiadali sme odborníkov z Technickej univerzity, aby nám poradenstvom pomohli zvládnuť implementáciu tohto projektu a poprípade rozšíriť spoluprácu na nejaké ďalšie aktivity," uviedol Maďar.



Docent Katedry lesnej ťažby, logistiky a meliorácií Lesníckej fakulty Technickej univerzity vo Zvolene Miloš Gejdoš priblížil, že na prvom stretnutí odborníci hovorili o revitalizácii časti územia, ktoré je momentálne kategorizované ako biela plocha s rozlohou osem hektárov. "Máme záujem navrhnúť pilotné programové využitia územia tak, ako by sa dali manažovať vo väčšom rozsahu. Územie bude slúžiť pre praktickú ukážku a bude prinášať benefity, ktoré sa týkajú rekreácie, edukácie a ďalších prínosov pre obyvateľov mesta," vysvetlil Gejdoš.



Z projektových 350.000 eur plánujú Handlovské lesy vybudovať pozorovateľňu, útulňu pod Vtáčím rajom a náučný chodník. Zmluvu s PPA už podpísali. "Teraz je potrebné prejsť územnými konaniami do roka až dvoch, aby sme stavby aj vybudovali," doplnil Maďar.



Plánovaný náučný chodník Biela skala bude spájať chatu Martinka pod Veľkým Gričom s handlovským pralesom. Túto lesnú plochu považuje Maďar podľa svojich slov za ukážkovú. "Zaujímavá je tým, že sú tu stromy rôzneho veku od tých najmenších semenáčikov až po staré jedle a buky, ktoré majú 200 aj viac rokov. Je možné pozorovať tu rôzne procesy vývoja lesa. Keď starý strom zahynie, tak pustí do lesa svetlo a mladé semenáčiky, ktoré čakali na svoju príležitosť, ju využijú," priblížil.