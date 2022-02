Handlovskí školáci pokračujú v projekte doučovania

Handlová 1. februára (TASR) - Deti z trojice základných škôl (ZŠ) v Handlovej pokračujú aj v tomto školskom roku v doučovaní. Samospráva získala na tento účel finančný príspevok vo výške 23.100 eur od Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu SR v rámci programu Spolu múdrejší 3. Do doučovania sa zapojilo 112 žiakov. Informovala o tom hovorkyňa mesta Jana Paulínyová.



"V projekte pomáhajú učitelia žiakom ohrozeným školským neúspechom. Pre mnoho žiakov je vyučovanie prostredníctvom výpočtovej techniky náročné. Žiaci zapojení do projektu pochádzajú väčšinou z málo podnetného prostredia," priblížila školská metodička Andrea Bacúšan Nevolná.



Na osvojenie si vedomostí podľa nej potrebujú títo žiaci viac času a je potrebné sa im venovať individuálne. "Pre učiteľa ponúkol projekt priestor na vysvetlenie toho, čo bolo žiakom nejasné, dotrénovali, v čom mali rezervy. U niektorých žiakov sa dostavili aj čiastkové úspechy, ktoré ich motivovali na väčšiu usilovnosť," priblížila.



V Handlovej je do projektu zapojených 16 vzdelávacích skupín, spolu 112 žiakov predovšetkým z prvého až štvrtého ročníka. "V súčasnej dobe majú žiaci problém aj pri návrate do škôl, opätovná socializácia je stále ťažšia, čím sú deti dlhšie doma. Dúfame, že sa nám podarí udržať žiakov čo najdlhšie v školských laviciach, a hlavne sa prikláňame k myšlienke, aby školy už neboli celoplošne uzatvárané, ale len na základe výskytu ochorenia COVID-19," dodala Bacúšan Nevolná.