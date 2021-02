Handlovský mikroregión hľadá vynikajúceho pedagóga

Handlová 12. februára (TASR) - Združenie obcí Handlovskej doliny bude pri príležitosti Dňa učiteľov udeľovať ocenenie Vynikajúci pedagóg aj v roku 2021. Nominovať ho môže verejnosť, informovala hovorkyňa mesta Handlová Jana Paulínyová.



Do roku 2010 oceňovalo pedagógov len mesto Handlová, od roku 2011 sa udeľovanie cien učiteľom stalo na základe spolupráce mesta a obcí v doline mikroregionálnym na základe prijatého štatútu. "Združenie obcí Handlovskej doliny oceňuje v rámci Dňa učiteľov pedagógov z celého regiónu handlovskej doliny, teda mesta Handlová a obcí Ráztočno, Chrenovec-Brusno, Jalovec, Lipník, Veľká a Malá Čausa. Od roku 2011 do roku 2020 sme odovzdali spolu 50 ocenení Vynikajúci pedagóg," priblížila Paulínyová.



Pandémia podľa nej zásadne ovplyvnila aj prácu učiteľov, ktorí zo dňa na deň museli prispôsobiť učebné plány novým podmienkam, dať priestor aplikáciám a online svetu.



Každoročne sa oceňovanie najlepších učiteľov z Handlovej a obcí mikroregiónu konalo pri príležitosti sviatku Dňa učiteľov, ktorý pripadá na 28. marca. Samotné verejné oceňovanie sa vlani z dôvodu pandemickej situácie nekonalo. Oceneným preto združenie zaslalo finančnú odmenu. "Vzhľadom na pretrvávajúcu pandémiu nevieme zatiaľ potvrdiť, či sa nám tento rok v marci podarí uskutočniť oceňovanie formou podujatia. Určite však neupustíme od oceňovania našich učiteľov, preto uvítame návrhy od rodičov a širokej verejnosti," uviedla školská metodička z handlovského školského úradu Andrea Bacúšan Nevolná a poďakovala tiež rodičom detí, ktorí sa museli v predchádzajúcom období vžiť do rolí učiteľov doma.



Návrh na udelenie ocenenia môže verejnosť doručiť do 19. februára vyplnením formulára, ktorý nájdu na internetovej stránke mesta.