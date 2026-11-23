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Handlovú nasledujúce štyri roky povedie Ján Spevár
Nový primátor spomenul medzi výzvami na nasledujúce štyri roky štandardné problémové veci, ktoré Handlová dlhé roky nesie so sebou, zamerať sa chce i na rozvoj.
Autor TASR,aktualizované
Handlová 23. novembra (TASR) - Novozvolený primátor Handlovej Ján Spevár (nezávislý) sa v pondelok ujal svojej funkcie. Sľub na ustanovujúcom zasadnutí mestského zastupiteľstva (MsZ) zložilo i 17 mestských poslancov.
Nový primátor spomenul medzi výzvami na nasledujúce štyri roky štandardné problémové veci, ktoré Handlová dlhé roky nesie so sebou, zamerať sa chce i na rozvoj. „Medzi priority najbližšie patrí otvorenie plavárne v januári budúceho roka. Bol som už na rokovaniach v spoločnosti MH Invest, ktorá realizuje nový priemyselný park. Mám informácie o investorovi, s ktorým sa musím osobne stretnúť. Sú tam však i mnohé iné projekty, ktoré som prebral a treba ich riadne dokončiť,“ priblížil Spevár.
Spevár na primátorskej stoličke v Handlovej vystriedal Silviu Grúberovú, ktorá sa o dôveru voličov v októbrových voľbách neuchádzala. Päťdesiatdeväťročný Spevár, ktorý pôsobí ako manažér a konateľ spoločnosti, od voličov dostal 1411 hlasov, čo predstavuje 29,93 percenta. Nový primátor sa o túto funkciu uchádzal niekoľkokrát, 15 rokov pôsobil v Handlovej ako mestský poslanec.
Viceprimátorom mesta bude Rastislav Tomanica, v minulosti bol náčelníkom handlovskej mestskej polície. Funkciu bude vykonávať od 1. januára 2027.
Záujmy obyvateľov Handlovej vo volebnom období 2026 - 2030 zastupuje v MsZ 17 poslancov. Znížením ich počtu o dvoch oproti minulému volebnému obdobiu samospráva reagovala i na pokles počtu obyvateľov.
Mestský parlament v Handlovej prešiel výraznejšou obmenou. Spevára zvolili v októbrových voľbách aj do funkcie mestského poslanca, na tejto stoličke ho vystrieda Norbert Koncz mladší, ide o syna ďalšieho člena MsZ s rovnakým menom. V MsZ bude nasledujúce štyri roky pôsobiť sedem staronových poslancov, desať je oproti minulému volebnému obdobiu nových. Spolu bude v parlamente pôsobiť päť žien a 12 mužov, z toho 14 je nezávislých a traja sú nominanti politických strán. Zloženie mestského parlamentu označil nový primátor za rôznorodé. „Všetci dostali moju podpornú ruku už pri prvom neformálnom stretnutí, dvere primátora sú stále otvorené. Očakávam od nich, hlavne od mojich protikandidátov, že veci, ktoré sľubovali vo voľbách, spoločne aj dotiahneme,“ skonštatoval Spevár.
Mestskí poslanci zároveň schválili zriadenie mestskej rady, komisií pri MsZ a ich predsedov, sobášiacich, určili i plat primátora a viceprimátora. Zložením mestskej rady sa MsZ bude zaoberať v decembri, v januári chce samospráva obsadiť komisie členmi. „Čo sa týka mestských firiem a organizácií, potrebujeme na to čas, dôkladnú analýzu. Je jednoduché prísť a riešiť veci horúcou ihlou, všetkým som sľúbil, že sa s nimi stretneme, pozrieme sa na čísla, audit,“ avizoval Spevár.
Nový primátor spomenul medzi výzvami na nasledujúce štyri roky štandardné problémové veci, ktoré Handlová dlhé roky nesie so sebou, zamerať sa chce i na rozvoj. „Medzi priority najbližšie patrí otvorenie plavárne v januári budúceho roka. Bol som už na rokovaniach v spoločnosti MH Invest, ktorá realizuje nový priemyselný park. Mám informácie o investorovi, s ktorým sa musím osobne stretnúť. Sú tam však i mnohé iné projekty, ktoré som prebral a treba ich riadne dokončiť,“ priblížil Spevár.
Spevár na primátorskej stoličke v Handlovej vystriedal Silviu Grúberovú, ktorá sa o dôveru voličov v októbrových voľbách neuchádzala. Päťdesiatdeväťročný Spevár, ktorý pôsobí ako manažér a konateľ spoločnosti, od voličov dostal 1411 hlasov, čo predstavuje 29,93 percenta. Nový primátor sa o túto funkciu uchádzal niekoľkokrát, 15 rokov pôsobil v Handlovej ako mestský poslanec.
Viceprimátorom mesta bude Rastislav Tomanica, v minulosti bol náčelníkom handlovskej mestskej polície. Funkciu bude vykonávať od 1. januára 2027.
Záujmy obyvateľov Handlovej vo volebnom období 2026 - 2030 zastupuje v MsZ 17 poslancov. Znížením ich počtu o dvoch oproti minulému volebnému obdobiu samospráva reagovala i na pokles počtu obyvateľov.
Mestský parlament v Handlovej prešiel výraznejšou obmenou. Spevára zvolili v októbrových voľbách aj do funkcie mestského poslanca, na tejto stoličke ho vystrieda Norbert Koncz mladší, ide o syna ďalšieho člena MsZ s rovnakým menom. V MsZ bude nasledujúce štyri roky pôsobiť sedem staronových poslancov, desať je oproti minulému volebnému obdobiu nových. Spolu bude v parlamente pôsobiť päť žien a 12 mužov, z toho 14 je nezávislých a traja sú nominanti politických strán. Zloženie mestského parlamentu označil nový primátor za rôznorodé. „Všetci dostali moju podpornú ruku už pri prvom neformálnom stretnutí, dvere primátora sú stále otvorené. Očakávam od nich, hlavne od mojich protikandidátov, že veci, ktoré sľubovali vo voľbách, spoločne aj dotiahneme,“ skonštatoval Spevár.
Mestskí poslanci zároveň schválili zriadenie mestskej rady, komisií pri MsZ a ich predsedov, sobášiacich, určili i plat primátora a viceprimátora. Zložením mestskej rady sa MsZ bude zaoberať v decembri, v januári chce samospráva obsadiť komisie členmi. „Čo sa týka mestských firiem a organizácií, potrebujeme na to čas, dôkladnú analýzu. Je jednoduché prísť a riešiť veci horúcou ihlou, všetkým som sľúbil, že sa s nimi stretneme, pozrieme sa na čísla, audit,“ avizoval Spevár.