Každý bytový dom v Hanušovciach nad Topľou bude mať kompostmajstra

Hanušovce nad Topľou 19. júla (TASR) – Povinnosť zabezpečiť zber a likvidáciu kuchynského biologicky rozložiteľného odpadu chce mesto Hanušovce nad Topľou prostredníctvom distribúcie kompostérov pre všetky bytové domy v meste. Ako pre TASR potvrdil prednosta mestského úradu Slavomír Karabinoš, mesto na nákup kompostérov pre bytovky využije rezervný fond, na dodržiavanie pravidiel zberu kuchynského odpadu bude dohliadať "kompostmajster".



"Na začiatok plánujeme osvetu, osloviť ľudí, chceme mať v každom dome 'kompostmajstra', teda človeka, ktorý bude mať kompostéry pred svojím bytovým domom na starosti, dohliadne na to, či je tam iba to, čo tam patrí, postará sa o čistotu okolo kompostéra a podobne," uviedol Karabinoš v súvislosti s novým všeobecne záväzným nariadením (VZN) o miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady, ktoré hanušovskí mestskí poslanci prijali na svojom júlovom zasadnutí. Ako doplnil, samospráva na nákup kompostérov pre bytové doby vyčlenila z rezervného fondu mesta 5000 eur a v užívaní by mali byť ešte v júli.



Ako vyplýva z dôvodovej správy k schválenému VZN, mesto sa k zakúpeniu kompostérov pre jednotlivé bytové domy rozhodlo vzhľadom na finančnú náročnosť zabezpečenia zberu kuchynského odpadu prostredníctvom externej spoločnosti. "Keďže najlacnejšie cenové ponuky na zber kuchynského odpadu sú na úrovni 7000 - 11.000 eur za vývoz na šesť mesiacov (...), pristupuje mesto ku kompostovaniu kuchynského odpadu v kompostéroch nielen v rodinných domoch, ktoré nimi už disponujú, ale aj pri bytových domoch," uvádza materiál.