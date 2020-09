Hanušovce nad Topľou označili nádoby na odpad, iné sa vyvážať nebudú

Hanušovce nad Topľou 14. septembra (TASR) – V snahe o efektívne nakladanie s komunálnym odpadom pristúpilo mesto Hanušovce nad Topľou v okrese Vranov nad Topľou k označovaniu smetných nádob mestskou nálepkou. Dôvodom je enormný nárast vo fakturovaných sumách za zvoz a likvidáciu odpadu. Pre TASR to potvrdil prednosta mestského úradu (MsÚ) Slavomír Karabinoš s tým, že nádoby, ktoré si občania nenechali označiť, ostanú nevyvezené.



"Mesto nemá ani 4000 obyvateľov a je nám fakturovaný vývoz 2221 nádob, čo je šialené. Nestíhame už uhrádzať komunálny odpad z toho, čo vyberieme od občanov," povedal s tým, že odpadovej politike sa podľa neho dosiaľ v meste nikto systematicky nevenoval. I preto samospráva pristúpila k označovaniu smetných nádob a do budúcna nevylučuje ani zvýšenie poplatku za zvoz a likvidáciu komunálneho odpadu. V súčasnosti predstavuje 13 eur na osobu a rok.



Ako informovala samospráva na svojej internetovej stránke, v domácnosti do štyroch osôb sa za "štandard" považuje užívanie jednej smetnej nádoby, domácnosti nad štyri osoby si mohli nechať označiť dve. Na odpad nad rámec kapacity nádob si po novom musia Hanušovčania zakúpiť na MsÚ 120-litrové plastové vrece opatrené logom zbernej spoločnosti. "Iné vrecia ako tie, ktoré sú v predaji na MsÚ, nebudú vyvezené," pripomenulo mesto.