Hanušovce nad Topľou rozširujú kamerový systém
Autor TASR
Hanušovce nad Topľou 1. januára (TASR) - V priebehu konca roka rozšírili v Hanušovciach nad Topľou kamerový systém. Ako informoval primátor Štefan Straka, samospráva tak reaguje na opakované prípady vandalizmu, porušovania dopravných pravidiel či narušovania verejného poriadku.
Rozšírenie systému je výsledkom spolupráce občanov, poslancov mestského zastupiteľstva, polície a vedenia mesta. „Život totiž ukazuje, že niektorí ľudia sa občas nevedia vpratať do kože. Napríklad prechádzajú bez povolenia autom cez pešiu zónu a ohrozujú chodcov, ničia kvetinové záhony, demolujú budovy, kradnú či v stave opitosti obťažujú iných,“ uviedol primátor.
Projekt pripravilo občianske združenie Zelenáči v spolupráci s projektovým oddelením a oddelením údržby mestského úradu. Na realizáciu rozšírenia prispeli sponzori a zvyšných 9806,19 eura uvoľnilo mesto z vlastného rozpočtu na základe rozhodnutia mestského zastupiteľstva.
Po spustení budú všetky nové kamery doplnené o označenie monitorovaného priestoru v súlade s legislatívou. „Hlavný zmysel tohto opatrenia vidíme v prevencii. Totiž všetci dobre vieme, že často pomáha, keď si niektorí ľudia uvedomia, že ich činy niekto vníma a že preto nemôžu ubližovať, škodiť druhým bez následkov,“ dodal primátor.
