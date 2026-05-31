Kapela Iron Maiden ovládla Bratislavu, kraľoval hardrock a metal
Autor TASR
Bratislava 31. mája (TASR) – Britský a americký hardrock a metal kraľoval v sobotu večer (30. 5.) v Bratislave. Legendárna kapela Iron Maiden je od mája minulého roka na turné Run For Your Lives, sprevádza ju americká kapela Anthrax a jednou zo zastávok na radosť tisícov fanúšikov bola aj slovenská metropola. Skoro povinné bolo oblečenie v tričku Iron Maiden v meste aj okolí či samotnom vnútri štadióna. Ten bol po dlhšom čase opäť komplet zaplnený.
Koncertný večer rozbiehali americkí Anthrax. Bola to výborná voľba, plocha pred pódiom už bola zaplnená a chlapci z Ameriky naladili hudbychtivých fanúšikov na tú správnu teplotu. Stalo sa tak aj vďaka hitom Among the Living, Madhouse, Caught in a Mosh či It's for the Kids. Výborný úvod.
Je 20.55 h a na pódium prichádzajú Iron Maiden, aby ponúkli dve hodiny skvelého a hutného hardrocku. So slovenskými fanúšikmi sa kapela za tie roky už dobre pozná, podľa hudobných štatistík to bol ich siedmy koncert na Slovensku, ten prvý odohrali na Zimnom štadióne Ondreja Nepelu v roku 1993 v rámci A Real Live Tour.
Koncert odpálili trojicou skladieb Murders in the Rue Morgue, Killers a Wrathchild z druhého albumu Killers, vydaného v roku 1981. V ďalšej trojici to boli Phantom of the Opera z debutového albumu Iron Maiden (1980), The Number of the Beast z rovnomenného tretieho albumu (1982) a Infinite Dreams zo siedmej platne Seventh Son of a Seventh Son (1988). Fanúšikovia reagovali na každú skladbu, dlane a hlasivky dostali poriadne zabrať. To platilo aj pri ďalších skladbách Powerslave, 2 Minutes to Midnight, Rime of the Ancient Mariner, Run to the Hills, Seventh Son of a Seventh Son, The Trooper, Hallowed Be Thy Name a Iron Maiden.
V tejto skvelej atmosfére nemohla kapela odísť, ani keby bola chcela. Bratislava dostala tri prídavky v podobe piesní Aces High, Fear of the Dark a Wasted Years. Koniec bol jasný, keď bubeník hodil paličky do hľadiska. Takúto atmosféru sobotňajšieho koncertu by mohli Bratislave závidieť aj také športové veľmoci ako FC Barcelona či Manchester United. O slovenských ani nehovoriac.
K úspechu večera patril jednoznačne špičkový výkon muzikantov, chlapci ukázali, že svoje nástroje ovládajú dokonale. Prispelo k tomu celé technické zázemie, zadná projekcia s animáciou vo výtvarnom štýle Iron Maiden, dve veľké obrazovky po bokoch s detailmi na jednotlivých členov, k tomu špičkový zvuk aj svetelný dizajn. Techniku a celé vybavenie spojené s koncertom doviezlo do Bratislavy 60 kamiónov, na stavbe a zázemí sa podieľala viac ako tisícka technikov.
Šesticu muzikantov tvoria Steve Harris (bass, klávesy), Dave Murray (gitary), Nicko McBrain (bicie do decembra 2024) Janick Gers (gitary), Adrian Smith (gitary), Bruce Dickinson (spev). Na tomto turné neúčinkuje bubeník Nicko McBrain, za bicími ho nahradil Simon Dawson.
Predkapelou bola americká heavymetalová formácia Anthrax. Aj to sú už skúsení harcovníci, na scéne sú od roku 1981, skupinu založil v New Yorku rytmický gitarista Scott Ian (*31.12.1963), ktorý je lídrom kapely dodnes. Debutový album Fistful of Metal vydali v januári 1984. Dnes majú na svojom konte 11 albumov, zatiaľ najnovší For All Kings je z februára 2016. Kapela finišuje s nahrávaním nového albumu, už majú aj názov Cursum Perficio a vydať ho chcú v septembri.
Skupinu Iron Maiden založil basgitarista Steve Harris v roku 1975, názov kapely si zvolil podľa filmovej adaptácie Muža v železnej maske z románu Alexandra Dumasa, pretože názov mu pripomínal mučiace zariadenie Iron Maiden, teda železná panna. Prvý koncert odohrali v St. Nicks Hall v Poplari 1. mája 1976. V apríli 1981 vydali debutový album Iron Maiden, dnes ich majú sedemnásť, najnovší Senjutsu vyšiel v septembri 2021.
Tohtoročnú časť koncertného turné začali 23. mája na olympijskom štadióne v gréckych Aténach, cez bulharskú Sofiu a rumunskú Bukurešť prišli do Bratislavy. Od nás smerujú do nemeckého Hannoveru, prejdú prakticky celú Európu, v závere augusta sa presunú do Kanady a Spojených štátov. Dvojročnú šnúru 91 koncertov od 27. mája 2025 zakončia 24. novembra 2026 v japonskej Yokohame.
