< sekcia Regióny
Harmonia Femina ponúkne ženám bezplatné vyšetrenia i poradenstvo
Počas podujatia Harmonia Femina bude k dispozícii gynekologické poradenstvo, edukácia samovyšetrenia prsníkov, konzultácie pri inkontinencii, poradenstvo pri nadváhe a obezite a mnoho ďalšieho.
Autor TASR
Banská Bystrica 9. mája (TASR) - Deň matiek, ktorý pripadá na 10. mája, prinesie v Banskej Bystrici už v predstihu dar ženám v podobe zdravia. Rooseveltova nemocnica spolu s partnermi organizuje v sobotu od 10.00 do 18.00 h podujatie Harmonia Femina v obchodnom centre Na Troskách, kde záujemkyne môžu bezplatne absolvovať vyšetrenia a zdravotníci im poskytnú odborné poradenstvo. TASR o tom informovala hovorkyňa nemocnice Ružena Maťašeje.
„Našou ambíciou je, aby sa nemocnica ešte viac priblížila verejnosti a aktívne prispievala k šíreniu povedomia o zdravom životnom štýle a prevencii ochorení. Tento rok sa cielene venujeme téme ženského zdravia. Práve v tejto oblasti vieme byť silným partnerom vďaka širokému spektru zdravotnej starostlivosti, ktorú poskytujeme našim pacientom. Zároveň chceme komunikovať aj mimo prostredia nemocnice a ambulancií, byť bližšie k ľuďom, a tým zvyšovať informovanosť o možnostiach prevencie,“ vysvetlila generálna riaditeľka Rooseveltovej nemocnice Miriam Lapuníková.
Počas podujatia Harmonia Femina bude k dispozícii gynekologické poradenstvo, edukácia samovyšetrenia prsníkov, konzultácie pri inkontinencii, poradenstvo pri nadváhe a obezite, dermatologické poradenstvo alebo kontrola kŕčových žíl, meranie krvného tlaku, pulzu, BMI a hladiny cukru.
„Zdravie ženy ovplyvňuje zdravie celej rodiny. Ženy chceme motivovať, aby sa o seba starali včas a bez obáv. Na Deň matiek im k tomu vytvárame vhodné podmienky,“ dodala Lapuníková.
„Našou ambíciou je, aby sa nemocnica ešte viac priblížila verejnosti a aktívne prispievala k šíreniu povedomia o zdravom životnom štýle a prevencii ochorení. Tento rok sa cielene venujeme téme ženského zdravia. Práve v tejto oblasti vieme byť silným partnerom vďaka širokému spektru zdravotnej starostlivosti, ktorú poskytujeme našim pacientom. Zároveň chceme komunikovať aj mimo prostredia nemocnice a ambulancií, byť bližšie k ľuďom, a tým zvyšovať informovanosť o možnostiach prevencie,“ vysvetlila generálna riaditeľka Rooseveltovej nemocnice Miriam Lapuníková.
Počas podujatia Harmonia Femina bude k dispozícii gynekologické poradenstvo, edukácia samovyšetrenia prsníkov, konzultácie pri inkontinencii, poradenstvo pri nadváhe a obezite, dermatologické poradenstvo alebo kontrola kŕčových žíl, meranie krvného tlaku, pulzu, BMI a hladiny cukru.
„Zdravie ženy ovplyvňuje zdravie celej rodiny. Ženy chceme motivovať, aby sa o seba starali včas a bez obáv. Na Deň matiek im k tomu vytvárame vhodné podmienky,“ dodala Lapuníková.