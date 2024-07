Harmónia vlani pomohla 42 jednotlivcom a deviatim matkám s deťmi

Prievidza 7. júla (TASR) - Nezisková organizácia Harmónia, ktorá v Prievidzi poskytuje služby v oblasti sociálnej pomoci a krízovej intervencie, vlani poskytla pomoc 42 jednotlivcom a deviatim matkám s 19 deťmi. Vyplýva to z výročnej správy organizácie za rok 2023, ktorú na svojom rokovaní koncom júna vzali na vedomie prievidzskí mestskí poslanci.



Medzi jednotlivcami v núdzi bez domova bolo 24 mužov a 18 žien, z toho deväť starobných dôchodcov, jeden diabetik pod kontrolou poradne, osem osôb s psychiatrickou alebo duševnou poruchou.



"Harmónia každým rokom vykazuje vyššie číslo počtu prijímateľov sociálnej služby, ktorým poskytla službu počas roka. Keďže kapacita zariadenia sa nezmenila, znamená to, že úsilie sa nám, síce malými krokmi, ale viac zúročuje posúvaním prijímateľov do adekvátnych zariadení alebo do iného bývania," skonštatovala riaditeľka organizácie Katarína Vrábľová.



Všetkým klientom organizácia v prvom rade poskytla nevyhnutné ubytovanie, možnosť prípravy stravy, vykonávania hygieny. "Rovnako dennou prácou s nimi sme sa snažili motivovať ich k zaradeniu do normálneho života. Pravidelne sme poskytovali prehľad o voľných pracovných miestach a boli nápomocní pri vybavovaní pracovnej korešpondencie," priblížila ďalej Vrábľová.



Do verejnoprospešných prác sa podľa nej zapájalo šesť klientov, z toho jeden priamo v útulkoch. "I rok 2023 bol bohatý na edukatívne, preventívne a v neposlednom rade zábavné aktivity, ktoré sme pripravili a uskutočnili pre všetky naše záujmové skupiny," spomenula riaditeľka. Okrem týchto aktivít zamestnanci tradične s prijímateľmi podľa nej riešili všetky základné životné i krízové situácie, hľadali možnosti poskytnutia odbornej lekárskej starostlivosti, umiestnenia v predškolských a školských zariadeniach. Organizácia spolupracovala s Úradom práce, sociálnych vecí a rodiny Prievidza, tamojším odborom sociálnoprávnej ochrany detí a sociálnej kurately, so sociálnym oddelením Mestského úradu v Prievidzi a tiež Centrom pre deti a rodinu.



Nezisková organizácia poskytuje sociálne služby predovšetkým ľuďom v hmotnej i sociálnej núdzi, ktorí z rôznych príčin prišli o bývanie, zdravotne i mentálne postihnutým, matkám s deťmi. V Prievidzi prevádzkuje útulok na Košovskej ceste číslo 15 s kapacitou 20 miest a útulok na Košovskej ceste číslo 17 s kapacitou 21 miest.