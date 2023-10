Harvan: Situácia v obciach na východe je po zemetrasení stabilizovaná

Prešov 12. októbra (TASR) - Situácia v obciach na východe Slovenska, ktoré zasiahlo zemetrasenie, je stabilizovaná. Pre TASR to potvrdil prednosta Okresného úradu v Prešove Peter Harvan.



"Vlastníci nehnuteľností pracujú na odstránení škôd. V súčinnosti je od rána vo viac ako desiatich obciach aj dobrovoľný a profesionálny hasičský zbor. Máme v teréne 12 statikov, ktorí, verím, že skončia obhliadky dnes, najneskôr zajtra a ľudia budú môcť vedieť, ako ďalej so svojimi nehnuteľnosťami," uviedol Harvan.



V tomto čase je podľa prednostu najdôležitejšie sa už zaoberať vyčíslením škôd a pomoci pre zasiahnuté rodiny. Vo štvrtok očakávajú aj návštevu splnomocnenca vlády SR pre rómske komunity Jána Hera, ktorý by mal prísť do Kolboviec pozrieť si školu a škôlku.



Východ Slovenska zasiahlo v pondelok (9. 10.) zemetrasenie. Malo silu 4,9 lokálneho magnitúda a epicentrum v katastri obce Ďapalovce v okrese Vranov nad Topľou. Úmrtia ani zranenia nie sú hlásené. Vo viacerých obciach však evidujú materiálne škody. Najhoršie zasiahnuté sú obce Ďapalovce, Jankovce a Nižná Sitnica. Škody sú však aj v ďalších obciach. Mimoriadna situácia platí v celom Prešovskom kraji.