Hasiči v Trenčianskom kraji mali minulý týždeň 63 udalostí
Autor TASR
Trenčín 23. marca (TASR) - Profesionálni hasiči z Trenčianskeho samosprávneho kraja (TSK) zasahovali minulý týždeň pri 63 mimoriadnych udalostiach, najčastejšie ich zamestnali požiare. Informovalo o tom Krajské riaditeľstvo Hasičského a záchranného zboru (HaZZ) v Trenčíne na sociálnej sieti.
K požiarom vyrážali hasiči v TSK minulý týždeň 35-krát, v 13 prípadoch poskytovali technickú pomoc, 11-krát zasahovali pri dopravných nehodách a štyrikrát likvidovali nebezpečné látky.
