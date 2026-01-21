< sekcia Regióny
ZRÁŽKA DVOCH VLAKOV: Hasiči a záchranári absolvovali taktické cvičenie
Pri simulovanej zrážke dvoch vlakov v železničnej stanici došlo k vykoľajeniu vlaku a požiaru lokomotívy. Vo vagóne sa nachádzalo päť ťažko a 20 ľahko zranených pasažierov.
Autor TASR
Jelenec 21. januára (TASR) - Desiatky hasičov a ďalších zložiek integrovaného záchranného systému (IZS) zasahovali pri simulovanej zrážke vlakov v železničnej stanici v Jelenci v okrese Nitra. Cieľom taktického cvičenia, ktoré zorganizovalo Krajské riaditeľstvo Hasičského a záchranného zboru (KR HaZZ) v Nitre, bolo precvičiť pripravenosť zložiek IZS, súčinnosť medzi operačným strediskom a zložkami IZS a tiež preveriť prístupové cesty a dojazdy, informovala hovorkyňa KR HaZZ v Nitre Michaela Gundová.
Pri simulovanej zrážke dvoch vlakov v železničnej stanici došlo k vykoľajeniu vlaku a požiaru lokomotívy. Vo vagóne sa nachádzalo päť ťažko a 20 ľahko zranených pasažierov. Vykoľajený vagón zakliesnil štyri osoby. Taktické cvičenie bolo zamerané na likvidáciu požiaru, vyhľadávanie a vyslobodzovanie zakliesnených osôb, poskytnutie predlekárskej pomoci, triedenie ranených a vyslobodzovanie zavalených osôb spod vagóna.
Na mieste nešťastia zasahovalo okrem 54 profesionálnych hasičov zo všetkých okresov Nitrianskeho kraja a ôsmich členov riadiaceho štábu aj 15 členov dobrovoľných hasičských zborov obcí Jelenec, Neverice, Vinodol a Báb. Pri zásahu spolupracovali so záchrannými zdravotnými zložkami, s kynologickou službou Policajného zboru SR i so železničnou spoločnosťou.
