Hasiči aktuálne zasahujú pri požiari poľa na bratislavských Vajnoroch

Bratislava 2. júla (TASR) - Hasiči aktuálne zasahujú pri požiari poľa v bratislavskej mestskej časti Vajnory. Pre TASR to potvrdili z Operačného strediska Hasičského a záchranného zboru (HaZZ).



Požiar mal vypuknúť neďaleko ulice Rybničná. "Na mieste zasahuje približne do 20 hasičov, plus nejaké autá dobrovoľného hasičského zboru," priblížili z operačného strediska.