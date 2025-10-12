< sekcia Regióny
Hasiči Banskobystrického kraja zachránili majetok za šesť miliónov eur
Banská Bystrica 12. októbra (TASR) - Priame škody sa pre požiare v júli a v auguste tohto roka v Banskobystrickom samosprávnom kraji (BBSK) vyšplhali na 1.671.700 eur. Zásahy profesionálnych hasičov uchránili majetok za 6.700.380 eur. Vyplýva to z informácií, ktoré TASR poskytol Matúš Kondela z Krajského riaditeľstva Hasičského a záchranného zboru (HaZZ) v Banskej Bystrici.
V júli podľa neho profesionálni hasiči v BBSK zasahovali celkovo 404-krát, najčastejšie poskytovali technickú pomoc, a to 173-krát. Objasnil, že v júli smerovalo 123 výjazdov k požiarom, 98 výjazdov k dopravným nehodám a desať k ekologickým zásahom. Priame škody pre požiare boli v sume 839.300 eur, zásahy profesionálnych hasičov uchránili majetok za 3.198.290 eur.
August si vyžiadal zásah HaZZ v kraji spolu 412-krát, najčastejšie išlo o technickú pomoc, a to 186-krát. Nasledovalo 120 výjazdov k požiarom, 100 k dopravným nehodám, ekologických zásahov bolo šesť. Priame škody pre požiare boli v auguste v sume 832.400 eur. Zásahy profesionálnych hasičov uchránili majetok za 3.502.090 eur. „Okrem toho hasiči počas júla a augusta vykonali 21 požiarno-previerkových cvičení,“ poznamenal Kondela.
Podľa neho HaZZ vyhodnocuje škody na majetku len pri požiaroch. „Pri mimoriadnych udalostiach ako povodne, dopravné nehody a podobne sa škody nevyhodnocujú,“ zdôraznil.
