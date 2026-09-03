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POŽIAR V LESE: Hasiči bojujú s plameňmi v Slovenskom raji
Požiar momentálne nie je lokalizovaný, ďalej sa šíri a prebieha jeho likvidácia.
Autor TASR
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Spišská Nová Ves 3. septembra (TASR) - Hasiči od stredy (2. 9.) bojujú s požiarom lesa v sedle Pukanec na južnom okraji Slovenského raja. Pre TASR to potvrdil hovorca Krajského riaditeľstva Hasičského a záchranného zboru v Košiciach Jozef Bálint s tým, že na hasenie nasadili aj vrtuľník. Na mieste zasahujú profesionáli, dobrovoľní hasiči, modul pozemného hasenia Východ a tiež zamestnanci lesnej správy. Požiar nahlásili v stredu popoludní, pričom hasičom sa ho stále nepodarilo lokalizovať.
Hovorca uviedol, že aktuálne horí plocha ihličnatého lesa o rozmeroch približne 200 krát 200 metrov. „V stredu krátko po 15.00 h bolo nahlásené zadymenie z lesa medzi obcami Mlynky a Novoveská Huta. Príslušníci vykonali prieskum aj pomocou hasičského dronu, požiar bol lokalizovaný v oblasti sedla Pukanec a horí v ťažko prístupnom teréne,“ priblížil Bálint. V stredu podvečer nasadili do hasenia aj dva vrtuľníky. Na mieste aktuálne zasahujú profesionáli s viac ako desiatimi kusmi techniky a tiež päť dobrovoľných zborov z okolitých obcí. Opäť by mal počas dňa do hasenia zasiahnuť aj vrtuľník.
Požiar podľa hovorcu momentálne nie je lokalizovaný, ďalej sa šíri a prebieha jeho likvidácia. „Na mieste spolupracujeme aj so zamestnancami lesov, ktorí pomocou ťažkej techniky rozhrabávajú terén a snažia sa nám spraviť prístupové cesty pre hasičskú techniku. Máme tam zriadené aj dva vodné zdroje, odkiaľ čerpáme vodu, to sú miestne lokálne rybníky,“ dodal.
Hovorca uviedol, že aktuálne horí plocha ihličnatého lesa o rozmeroch približne 200 krát 200 metrov. „V stredu krátko po 15.00 h bolo nahlásené zadymenie z lesa medzi obcami Mlynky a Novoveská Huta. Príslušníci vykonali prieskum aj pomocou hasičského dronu, požiar bol lokalizovaný v oblasti sedla Pukanec a horí v ťažko prístupnom teréne,“ priblížil Bálint. V stredu podvečer nasadili do hasenia aj dva vrtuľníky. Na mieste aktuálne zasahujú profesionáli s viac ako desiatimi kusmi techniky a tiež päť dobrovoľných zborov z okolitých obcí. Opäť by mal počas dňa do hasenia zasiahnuť aj vrtuľník.
Požiar podľa hovorcu momentálne nie je lokalizovaný, ďalej sa šíri a prebieha jeho likvidácia. „Na mieste spolupracujeme aj so zamestnancami lesov, ktorí pomocou ťažkej techniky rozhrabávajú terén a snažia sa nám spraviť prístupové cesty pre hasičskú techniku. Máme tam zriadené aj dva vodné zdroje, odkiaľ čerpáme vodu, to sú miestne lokálne rybníky,“ dodal.