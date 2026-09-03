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POŽIAR V LESE: Hasiči bojujú s plameňmi v Slovenskom raji

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Ilustračná snímka. Foto: TASR - KR HaZZ v Prešove

Požiar momentálne nie je lokalizovaný, ďalej sa šíri a prebieha jeho likvidácia.

Autor TASR
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Spišská Nová Ves 3. septembra (TASR) - Hasiči od stredy (2. 9.) bojujú s požiarom lesa v sedle Pukanec na južnom okraji Slovenského raja. Pre TASR to potvrdil hovorca Krajského riaditeľstva Hasičského a záchranného zboru v Košiciach Jozef Bálint s tým, že na hasenie nasadili aj vrtuľník. Na mieste zasahujú profesionáli, dobrovoľní hasiči, modul pozemného hasenia Východ a tiež zamestnanci lesnej správy. Požiar nahlásili v stredu popoludní, pričom hasičom sa ho stále nepodarilo lokalizovať.

Hovorca uviedol, že aktuálne horí plocha ihličnatého lesa o rozmeroch približne 200 krát 200 metrov. „V stredu krátko po 15.00 h bolo nahlásené zadymenie z lesa medzi obcami Mlynky a Novoveská Huta. Príslušníci vykonali prieskum aj pomocou hasičského dronu, požiar bol lokalizovaný v oblasti sedla Pukanec a horí v ťažko prístupnom teréne,“ priblížil Bálint. V stredu podvečer nasadili do hasenia aj dva vrtuľníky. Na mieste aktuálne zasahujú profesionáli s viac ako desiatimi kusmi techniky a tiež päť dobrovoľných zborov z okolitých obcí. Opäť by mal počas dňa do hasenia zasiahnuť aj vrtuľník.

Požiar podľa hovorcu momentálne nie je lokalizovaný, ďalej sa šíri a prebieha jeho likvidácia. „Na mieste spolupracujeme aj so zamestnancami lesov, ktorí pomocou ťažkej techniky rozhrabávajú terén a snažia sa nám spraviť prístupové cesty pre hasičskú techniku. Máme tam zriadené aj dva vodné zdroje, odkiaľ čerpáme vodu, to sú miestne lokálne rybníky,“ dodal.
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