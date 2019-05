HASIČI: Dorastenci vyhrali ploskačku, čaká na nich v zbrojnici

História DHZ v Jasovej siaha do roku 1912, keď prišiel s myšlienkou založiť dobrovoľný hasičský zbor Anton Habara. Po ukončení prvej svetovej vojny sa zbor rozpadol, svoju činnosť obnovil v roku 1932.

Jasová 26. mája (TASR) – Hasičskú zbrojnicu v obci Jasová v okrese Nové Zámky čaká rekonštrukcia. Obec na ňu koncom minulého roka získala dotáciu z Ministerstva vnútra SR, jej cieľom je rozšírenie priestorov zbrojnice. „Súčasné priestory sú veľmi stiesnené. V súčasnosti čakáme na verejné obstarávanie, rekonštrukciu by sme chceli stihnúť ešte v tomto roku,“ povedala predsedníčka Dobrovoľného hasičského zboru (DHZ) v Jasovej Angelika Jávorková. Podľa jej slov je súčasná zbrojnica už treťou zbrojnicou v obci, postavená bola svojpomocne v rokoch 1967 až 1969.



História DHZ v Jasovej siaha do roku 1912, keď prišiel s myšlienkou založiť dobrovoľný hasičský zbor Anton Habara. Po ukončení prvej svetovej vojny sa zbor rozpadol, svoju činnosť obnovil v roku 1932. „Z histórie sa nám toho veľa nezachovalo, aj historických fotografií máme veľmi málo. Nezachovala sa ani žiadna historická technika, s výnimkou starej nepojazdnej Avie a starej, no stále funkčnej mašiny. Požiarny zbor v Jasovej pritom disponoval ručnou požiarnou striekačkou ťahanou koňmi, vraj tu boli až tri, no nenašli sme ani jednu,“ skonštatovala Jávorková.







Dobrovoľný hasičský zbor v Jasovej so 40 členmi patrí k najaktívnejším v regióne. Pravidelne sa zapája do pohárových súťaží, od roku 2011 organizuje v obci nočnú spomienkovú súťaž. „Pripomíname si ňou všetkých hasičov, ktorí už nie sú medzi nami,“ podotkla Jávorková. Do súťaží sa zapájajú aj dorastenci, ktorých si jasovskí hasiči vychovávajú. „V súčasnosti máme 18 detí. Zaujímavosťou je, že prevahu v kategórii dorastencov majú dievčatá, chlapcov dorastencov nám ubúda,“ potvrdila predsedníčka DHZ.



Dorastenci získali na rôznych súťažiach nielen niekoľko pohárov, ale aj kurióznu výhru – 'ploskačku' s alkoholom. „Vyhrali ju pred dvoma rokmi na súťaži v Palárikove. Vystavená je medzi ďalšími trofejami, otvoríme ju až vtedy, keď budú mať všetci 18 rokov. Najmladší člen víťazného tímu mal 15 rokov, tak si ešte musia na jej otvorenie počkať,“ zasmiala sa Jávorková nad netradičnou trofejou.



Dobrovoľní hasiči z Jasovej najčastejšie zasahujú pri požiaroch, kalamitách, povodniach, ale aj pri autonehodách. K dispozícii majú vlastné požiarne vozidlo Iveco Daily a protipovodňový vozík. „Pomáhali sme pri povodniach v širšom regióne, dopĺňame cisterny s vodou pre profesionálnych hasičov, vykonávame čistiace práce po autonehodách. Spomínam si aj na úsmevný zásah, keď sme ťahali z poľa vetroň. Nemeckí turisti s ním pristáli na poľnohospodárskej parcele,“ opísala aktivity dobrovoľných hasičov Jávorková, ktorá pracuje aj ako krčmárka. Tvrdí, že chlapi v krčme majú pre jej prácu v DHZ pochopenie. „Už sa stalo, že som musela zatvoriť krčmu a utekať na zásah. Chlapi ma aj sami posielali, nech utekám, že si vypijú kofolu aj vonku. Pod hasičským oblečením som mala krčmárske tričko, nestihla som sa ani prezliecť,“ skonštatovala jedna z dvoch žien – veliteliek Dobrovoľného hasičského zboru obce (DHZO) v Nitrianskom kraji.