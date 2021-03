Hasiči dostanú techniku pre manipuláciu s odpadom v Chemku Strážske

Bratislava 19. marca (TASR) - Hasiči čoskoro dostanú špeciálnu techniku pre bezpečnú manipuláciu s toxickým odpadom v lokalite Chemka Strážske. Tento týždeň tiež podpísal rezort vnútra rámcové dohody v hodnote 195.000 eur s dvoma slovenskými spoločnosťami na dodávku 30 kusov špeciálnych kontajnerov na uskladnenie PCB látok. Informovala o tom hovorkyňa ministerstva vnútra (MV) Barbara Túrosová.



Obstaraním špeciálnej techniky na manipuláciu, uskladnenie a prepravu PCB látok rezort v decembri poveril svoju dcérsku spoločnosť Automobilové opravovne MV SR. Udialo sa tak na základe potrieb špecifikovaných Prezídiom Hasičského a záchranného zboru (HaZZ). "Všetky kroky robíme v súlade so zákonom o verejnom obstarávaní na základe dlhodobého zámeru udržiavať a zlepšovať spôsobilosť našich útvarov pri riešení mimoriadnych situácií," uviedol minister vnútra Roman Mikulec (OĽANO).



Prvé kusy kontajnerov by mali hasiči dostať do dvoch mesiacov. Každý z kontajnerov má 15.000 kilogramov, je vyrobený z vysokoakostnej ocele a je vodotesný, spresnila Túrosová. "Kontajnery majú množstvo bezpečnostných prvkov a ADR certifikát, ktorý potvrdzuje, že sú spôsobilé na uskladnenie a prepravu PCB látok," deklaruje rezort. Sanačné práce súvisiace s odstraňovaním odpadu budú vykonávať hasiči s pomocou Ozbrojených síl SR.



V súčasnosti podľa Túrosovej prebieha proces dodania a modifikácie špeciálne upraveného manipulátora. "Jeho technickú špecifikáciu navrhlo Prezídium HaZZ tak, aby nedošlo k ohrozeniu osôb pri bezprostrednej manipulácii s PCB látkami," podotkla hovorkyňa. Ďalší postup bude MV konzultovať s ministerstvom životného prostredia.



Hmotný toxický odpad v korodujúcich sudoch sa má dočasne uskladniť do špeciálnych kontajnerov. Následne sa podniknú opatrenia na zabránenie ďalšej kontaminácie vody. "Absolútnou prioritou je bezpečné odstránenie hrdzavejúcich sudov s chemikáliami, ich likvidácia a tiež filtrácia vody vytekajúcej z kopca skládky," povedala Túrosová. Likvidáciu odpadu má zabezpečiť envirorezort.



Uloženie stoviek ton toxických PCB látok v areáli bývalého Chemka Strážske nebolo oficiálne potvrdené desaťročia. Stalo sa tak až po tom, ako išla spoločnosť do likvidácie a priemyselný areál bol podrobený kontrole štátnych orgánov. Veľké množstvo skorodovaných sudov s týmto odpadom našiel v blízkosti areálu aj majiteľ susedných pozemkov.