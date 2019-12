História dobrovoľného hasičstva vo Fiľakove sa začala v roku 1894

Fiľakovo 29. decembra (TASR) – Do roku 1894 možno datovať počiatky dobrovoľného hasičstva v meste Fiľakovo v okrese Lučenec. Pre TASR to povedal predseda tamojšieho dobrovoľného hasičského zboru Marian Mesiarik, podľa ktorého v tej dobe neboli profesionálni hasiči a požiare vo Fiľakove nemal kto hasiť.



„O požiarnu bezpečnosť v meste sa vtedy väčšinou starali cechy. Potom ich však zrušili a požiare boli dosť ničivé, takže mesto zriadilo DHZ a jeho členovia sa starali o prevenciu i hasenie požiarov,“ ozrejmil Mesiarik.



Medzi míľniky 125-ročného fungovania dobrovoľných hasičov v meste sa podľa jeho slov dá zaradiť rok 1912, keď sa postavila radnica, v ktorej dostali miesto aj hasiči so svojou technikou. „Hore na radnici je pozorovateľňa, kde vykonávali služby a sledovali, kde horí, keďže telefonická komunikácia vtedy ešte nebola až na takej úrovni,“ načrtol predseda fiľakovského DHZ.







Za ďalší míľnik považuje rok 1939, keď fiľakovskí hasiči dostali prvú „striekačku“, či rok 1958, keď sa postavila nová hasičská zbrojnica, v ktorej dnes sídlia profesionálni hasiči. „Počas druhej svetovej vojny zasahovali členovia DHZ napríklad pri bombardovaní mesta. Z hasičských kroník vieme, že keď prešla prvá vlna bombardérov a oni zasahovali pri požiaroch, prišla druhá vlna,“ priblížil Mesiarik.



Novodobá história DHZ Fiľakovo sa píše od roku 2014, keď vznikol nový zbor, zložený prevažne z mladých ľudí. Za päť rokov pôsobenia absolvovali viac ako 100 výjazdov. „Väčšinou sú to požiare, ale aj iné záchranné akcie, napríklad čerpanie vody či odstraňovanie osích hniezd,“ konkretizoval predseda DHZ, podľa ktorého však boli nasadení aj pri dopravných nehodách.



Ako ďalej uviedol, tento rok považuje za symbolický. „Za 125 rokov patrí medzi tie najkrajšie a najefektívnejšie. Oslávili sme výročie, dostali sme nové auto od Ministerstva vnútra (MV) SR a presťahovali sme sa do nových priestorov, kde máme veľkú dvojgaráž na všetku techniku, sklad, kancelárie so sociálnymi zariadeniami i miesta na školenia a výcvik,“ zhrnul Mesiarik.



Zbor má v súčasnosti 22 členov, z toho 13 sú vyškolení a zaradení do výjazdovej jednotky mesta. „Z garáží odchádzame do desiatich minút od nahlásenia udalosti. Veľakrát sa nám stalo, že sme zasahovali sami, keďže fiľakovskí profesionáli boli pri dopravnej nehode,“ načrtol predseda DHZ s tým, že raz sa im takto podarilo uchrániť rodinný dom od plameňov, ktoré sa k nemu približovali z vedľajšieho horiaceho porastu.



Podľa primátora Fiľakova Attilu Agócsa došlo v mestskom DHZ k obrovskej generačnej zmene, ktorá až na drobné konflikty prešla veľmi hladko, čo nebýva pravidlom. „Čo sa týka vybavenosti, mali jednu starú Aviu, k tomu nám MV SR dalo zrepasovanú Tatru, Iveco Daily a protipovodňový vozík. Môžem povedať, že dnes máme skoro všetko, čo sa mohlo získať,“ zdôraznil Agócs.



Doplnil tiež, že fiľakovskí dobrovoľníci sú veľmi kvalitne vybavení a cvičení aj na špeciálnejšie zásahy. „Je to veľmi zocelený tím a naozaj nám pomáhajú i pri rôznych akciách, na kultúrnych podujatiach alebo na Fiľakovskom hrade,“ zakončil primátor.