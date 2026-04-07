< sekcia Regióny
Hasiči likvidovali požiar lesa v žilinskej mestskej časti Zádubnie
Hovorkyňa doplnila, že príčina požiaru je v štádiu vyšetrovania.
Autor TASR
Žilina 7. apríla (TASR) - Profesionálni a dobrovoľní hasiči likvidovali v nedeľu (6. 4.) večerný požiar zmiešaného mladého lesného porastu v žilinskej mestskej časti Zádubnie. Ako TASR informovala hovorkyňa Krajského riaditeľstva Hasičského a záchranného zboru (HaZZ) v Žiline Mária Pohanková Zahatlanová, požiar sa zaobišiel bez zranení a priama materiálna škoda bola predbežne vyčíslená na 30.000 eur.
Hasičom bol požiar ohlásený krátko po 17.00 h a na mieste zasahovali popri profesionálnych hasičoch zo Žiliny a Kysuckého Nového Mesta aj dobrovoľní hasiči z obcí Snežnica, Lietavská Lúčka, žilinských mestských častí Zádubnie, Brodno, Vranie, Trnové a z Oškerdy, mestskej časti Kysuckého Nového Mesta.
„Požiar sa podarilo lokalizovať dvoma D prúdmi, dvoma vysokotlakovými prúdmi a jednoduchými hasiacimi prostriedkami, pri požiari nedošlo k zraneniu osôb,“ priblížila zásah Pohanková Zahatlanová.
Doplnila, že príčina požiaru je v štádiu vyšetrovania. „Následkom požiaru vznikla majiteľovi priama materiálna škoda predbežne vyčíslená v sume 30.000 eur,“ dodala hasičská hovorkyňa.
Hasičom bol požiar ohlásený krátko po 17.00 h a na mieste zasahovali popri profesionálnych hasičoch zo Žiliny a Kysuckého Nového Mesta aj dobrovoľní hasiči z obcí Snežnica, Lietavská Lúčka, žilinských mestských častí Zádubnie, Brodno, Vranie, Trnové a z Oškerdy, mestskej časti Kysuckého Nového Mesta.
„Požiar sa podarilo lokalizovať dvoma D prúdmi, dvoma vysokotlakovými prúdmi a jednoduchými hasiacimi prostriedkami, pri požiari nedošlo k zraneniu osôb,“ priblížila zásah Pohanková Zahatlanová.
Doplnila, že príčina požiaru je v štádiu vyšetrovania. „Následkom požiaru vznikla majiteľovi priama materiálna škoda predbežne vyčíslená v sume 30.000 eur,“ dodala hasičská hovorkyňa.