Utorok 7. apríl 2026
Hasiči likvidovali požiar lesa v žilinskej mestskej časti Zádubnie

Hovorkyňa doplnila, že príčina požiaru je v štádiu vyšetrovania.

Autor TASR
Žilina 7. apríla (TASR) - Profesionálni a dobrovoľní hasiči likvidovali v nedeľu (6. 4.) večerný požiar zmiešaného mladého lesného porastu v žilinskej mestskej časti Zádubnie. Ako TASR informovala hovorkyňa Krajského riaditeľstva Hasičského a záchranného zboru (HaZZ) v Žiline Mária Pohanková Zahatlanová, požiar sa zaobišiel bez zranení a priama materiálna škoda bola predbežne vyčíslená na 30.000 eur.

Hasičom bol požiar ohlásený krátko po 17.00 h a na mieste zasahovali popri profesionálnych hasičoch zo Žiliny a Kysuckého Nového Mesta aj dobrovoľní hasiči z obcí Snežnica, Lietavská Lúčka, žilinských mestských častí Zádubnie, Brodno, Vranie, Trnové a z Oškerdy, mestskej časti Kysuckého Nového Mesta.

„Požiar sa podarilo lokalizovať dvoma D prúdmi, dvoma vysokotlakovými prúdmi a jednoduchými hasiacimi prostriedkami, pri požiari nedošlo k zraneniu osôb,“ priblížila zásah Pohanková Zahatlanová.

Doplnila, že príčina požiaru je v štádiu vyšetrovania. „Následkom požiaru vznikla majiteľovi priama materiálna škoda predbežne vyčíslená v sume 30.000 eur,“ dodala hasičská hovorkyňa.
Neprehliadnite

VEĽKÁ PREDPOVEĎ POČASIA: Veľká noc prinesie veľa slnka

ZBIERATE MEDVEDÍ CESNAK? Nepomýľte si ho s jedovatými dvojníkmi

Kráľovná českej modernej hudby Lucie Bílá má 60 rokov

Kaliňák vyzdvihol spoluprácu Slovenska a Česka v oblasti bezpečnosti