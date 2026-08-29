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Hasiči likvidovali požiar trávnatého porastu v katastri obce Liešťany
Požiar bol hasičom ohlásený krátko po 9.00 h, pričom oheň zasiahol plochu približne 100 krát 100 metrov a ohrozoval blízky lesný porast.
Autor TASR
Liešťany 29. augusta (TASR) - Profesionálni hasiči z Prievidze v spolupráci s dobrovoľnými hasičmi z Nitrianskeho Rudna zasahovali v piatok (28. 8.) predpoludním pri požiari trávnatého porastu v katastri obce Liešťany (okres Prievidza). Informovalo o tom Krajské riaditeľstvo Hasičského a záchranného zboru (HaZZ) v Trenčíne na sociálnej sieti.
Požiar bol hasičom ohlásený krátko po 9.00 h, pričom oheň zasiahol plochu približne 100 krát 100 metrov a ohrozoval blízky lesný porast. „Zasahujúcim hasičom sa požiar podarilo lokalizovať a v krátkom čase aj zlikvidovať. Následne príslušníci HaZZ pomocou termovíznej kamery požiarisko skontrolovali,“ uviedlo hasičské riaditeľstvo.
Doplnilo, že pri udalosti sa nikto nezranil, príčina vzniku požiaru je v štádiu zisťovania. „Pripomíname, že pre celé územie Trenčianskeho kraja stále do odvolania platí vyhlásený čas zvýšeného nebezpečenstva vzniku požiaru,“ upozornili hasiči.
Požiar bol hasičom ohlásený krátko po 9.00 h, pričom oheň zasiahol plochu približne 100 krát 100 metrov a ohrozoval blízky lesný porast. „Zasahujúcim hasičom sa požiar podarilo lokalizovať a v krátkom čase aj zlikvidovať. Následne príslušníci HaZZ pomocou termovíznej kamery požiarisko skontrolovali,“ uviedlo hasičské riaditeľstvo.
Doplnilo, že pri udalosti sa nikto nezranil, príčina vzniku požiaru je v štádiu zisťovania. „Pripomíname, že pre celé územie Trenčianskeho kraja stále do odvolania platí vyhlásený čas zvýšeného nebezpečenstva vzniku požiaru,“ upozornili hasiči.