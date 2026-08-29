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Hasiči likvidovali požiar trávnatého porastu v katastri obce Liešťany

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Foto z miesta. Foto: Hasičský a záchranný zbor - Trenčiansky kraj

Požiar bol hasičom ohlásený krátko po 9.00 h, pričom oheň zasiahol plochu približne 100 krát 100 metrov a ohrozoval blízky lesný porast.

Autor TASR
Liešťany 29. augusta (TASR) - Profesionálni hasiči z Prievidze v spolupráci s dobrovoľnými hasičmi z Nitrianskeho Rudna zasahovali v piatok (28. 8.) predpoludním pri požiari trávnatého porastu v katastri obce Liešťany (okres Prievidza). Informovalo o tom Krajské riaditeľstvo Hasičského a záchranného zboru (HaZZ) v Trenčíne na sociálnej sieti.

Požiar bol hasičom ohlásený krátko po 9.00 h, pričom oheň zasiahol plochu približne 100 krát 100 metrov a ohrozoval blízky lesný porast. „Zasahujúcim hasičom sa požiar podarilo lokalizovať a v krátkom čase aj zlikvidovať. Následne príslušníci HaZZ pomocou termovíznej kamery požiarisko skontrolovali,“ uviedlo hasičské riaditeľstvo.

Doplnilo, že pri udalosti sa nikto nezranil, príčina vzniku požiaru je v štádiu zisťovania. „Pripomíname, že pre celé územie Trenčianskeho kraja stále do odvolania platí vyhlásený čas zvýšeného nebezpečenstva vzniku požiaru,“ upozornili hasiči.

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