Hasiči likvidovali požiar trávy pri hrade Stará Ľubovňa

Stará Ľubovňa 18. marca (TASR) – K požiaru trávy a krovín došlo v sobotu v okolí hradu Stará Ľubovňa a miestnej osady Podsadek. Hasiči pri likvidácii ohňa zasahovali dvakrát, a to napoludnie a popoludní. Riaditeľ Ľubovnianskeho múzea Dalibor Mikulík upozorňuje, že k takýmto nebezpečným situáciám s vypaľovaním trávy a požiarom v blízkosti tejto kultúrnej pamiatky, lesného porastu a osady dochádza opakovane a už desaťročia.



Hasiči zo stanice Stará Ľubovňa mali prvý výjazd k požiaru o 12.00 h, štyria príslušníci zasahovali s dvomi kusmi techniky, a to veľkou cisternou a šesťkolkou. "Veliteľ zásahu si vyžiadal asistenciu policajnej hliadky," uviedol pre TASR operačný dôstojník Krajského riaditeľstva Hasičského a záchranného zboru (HaZZ) v Prešove. Prvý zásah s uhasením ohňa trval zhruba hodinu. Ďalší výjazd v tejto lokalite, tentoraz bližšie k hradu, začal o 14.00 h a trval dve hodiny. Piati hasiči zasahovali opäť s dvoma vozidlami. "Išlo o požiar trávy, prípadne krovia, nebol to veľký rozsah, pretože to bolo včas oznámené, hasiči včas zasahovali a nerozšírilo sa to," skonštatoval operačný dôstojník.



Riaditeľ Ľubovnianskeho múzea označil za šťastie, že hrad je v sobotu otvorený a tamojší pracovníci sledujú situáciu a upozornili na požiar. Podobná situácia sa pritom podľa neho stala aj minulý víkend. Zároveň upozorňuje, že k takýmto udalostiam pri neďalekej osade dochádza dlhodobo. "Ja to vnímam veľmi citlivo a mávam často bezsenné noci, lebo ten problém je tu desaťročia. A niekedy nechýba veľa, aby to dopadlo úplne inak, a dnes bol aj nepríjemný vietor, ktorý fúkal na hrad," povedal Mikulík pre TASR. Problém s vypaľovaním trávy je podľa neho treba riešiť, pričom poukazuje aj na známy ničivý požiar hradu Krásna Hôrka. "Hasiči to dnes zvládli perfektne, nám však vadí, že sa také niečo deje v blízkosti najnavštevovanejšieho hradu Slovenska," dodal.