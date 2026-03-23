< sekcia Regióny
Hasiči likvidovali požiare na skládkach v Nitrici i Handlovej
Pri požiari skládky v Handlovej zasahovali okrem hasičov z Nedožier-Brezian i členovia dobrovoľného hasičského zboru Morovno a príslušníci HaZZ z Prievidze.
Autor TASR
Handlová/Nitrica 23. marca (TASR) - Hasiči likvidovali požiare na skládkach odpadov v Nitrici a Handlovej (obe okres Prievidza). V katastri Nitrice horelo 19. marca popoludní, v Handlovej v nedeľu (22. 3.). Informovali o tom na sociálnej sieti hasiči z Nedožier-Brezian a Krajské riaditeľstvo Hasičského a záchranného zboru (HaZZ) v Trenčíne.
Pri požiari skládky v Handlovej zasahovali okrem hasičov z Nedožier-Brezian i členovia dobrovoľného hasičského zboru Morovno a príslušníci HaZZ z Prievidze. „Príslušníci HaZZ v súčinnosti s členmi našej jednotky pomocou autonómnych dýchacích prístrojov postupne začali s lokalizáciou požiaru od okrajových častí a postupovali do centrálnej časti požiariska. Likvidáciu požiaru komplikovalo silné zadymenie,“ opísali hasiči z Nedožier-Brezian.
Po lokalizácii požiaru sa podľa nich na rozkaz veliteľa zásahu využili aj miestne ťažké mechanizmy na rozhrabanie požiariska. „Keďže sa na mieste udalosti nenachádzal adekvátny zdroj hasebnej látky, musela byť zriadená kyvadlová doprava vody na požiarisko. Po likvidácii požiaru hasiči pomocou termovíznej kamery prekontrolovali miesto zásahu a následne ho odovzdali majiteľovi,“ priblížili hasiči s tým, že na mieste udalosti zasahoval aj Policajný zbor a Mestská polícia Handlová.
Požiar na skládke odpadov v Nitrici nahlásili hasičom 19. marca popoludní. Požiarisko sa rozprestieralo na ploche približne 30 krát 30 metrov a bolo silne zadymené. Na mieste okrem piatich príslušníkov HaZZ z Prievidze zasahovali piati členovia Dobrovoľného hasičského zboru obce Nitrica. „Profesionálni hasiči zasahujúci v dýchacích prístrojoch v súčinnosti s dobrovoľnými hasičmi vytvorili dopravné vedenie a s cieľom lokalizácie plamenného horenia a ochladzovania okolia požiariska nasadili dva hasebné prúdy,“ ozrejmil HaZZ.
Dopravu vody na hasenie požiaru hasiči podľa neho vykonávali formou kyvadlovej dopravy, po lokalizácii požiaru postupne rozhrabávali a dohášali skryté lokálne ohniská. „Po likvidácii požiaru, krátko po 19.30 h, požiarisko skontrolovali termovíznou kamerou a miesto udalosti odovzdali majiteľovi, pričom ďalší dohľad nad požiariskom vykonávali do ranných hodín miestni dobrovoľní hasiči,“ dodal HaZZ.
