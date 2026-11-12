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TAKTICKÉ CVIČENIE: Hasiči likvidovali požiar v priestoroch mliekarne

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Snímka z taktického cvičenia hasičov. Foto: Facebook - Hasičský a záchranný zbor - Nitriansky kraj

Simulovaný požiar vypukol v stredu 11. novembra. V priestoroch levickej mliekarne došlo k vznieteniu mliečneho prachu v sušiacej veži.

Autor TASR
Levice 12. novembra (TASR) - Desiatky hasičov likvidovali simulovaný požiar v priestoroch mliekarne v Leviciach. Cieľom taktického cvičenia bolo prehĺbiť schopnosti a zručnosti príslušníkov Hasičského a záchranného zboru (HaZZ) aj členov dobrovoľných hasičských zborov obcí (DHZO), informovalo Krajské riaditeľstvo HaZZ v Nitre.

Simulovaný požiar vypukol v stredu 11. novembra. V priestoroch levickej mliekarne došlo k vznieteniu mliečneho prachu v sušiacej veži. Súčasťou cvičenia bola aj záchrana zranenej osoby vo výškach s využitím lezeckej skupiny.

Na likvidácii požiaru a záchrane osôb sa podieľalo 23 príslušníkov z Okresného riaditeľstva HaZZ Levice, členovia DHZO Kalná nad Hronom, Záchrannej zdravotnej služby Levice a protipožiarnej hliadky levických mliekarní.


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