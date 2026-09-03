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Hasiči likvidovali v katastri Chudej Lehoty požiar strniska
Na zásah vyslali piatich príslušníkov HaZZ z Bánoviec nad Bebravou s cisternovým vozidlom a štvorkolkou.
Autor TASR
Chudá Lehota 3. septembra (TASR) - Hasiči v stredu (2. 9.) popoludní likvidovali požiar strniska v katastri Chudej Lehoty v okrese Bánovce nad Bebravou. Oheň ohrozoval aj priľahlý lesný porast. Príčiny vzniku požiaru zisťujú. Informovalo o tom vo štvrtok na sociálnej sieti Krajské riaditeľstvo Hasičského a záchranného zboru (HaZZ) v Trenčíne.
Na zásah vyslali piatich príslušníkov HaZZ z Bánoviec nad Bebravou s cisternovým vozidlom a štvorkolkou. „Požiar strniska sa rozprestieral na ploche približne 100 krát 50 metrov, na požiarisku prebiehalo plamenné horenie, pričom požiar sa postupne šíril k uskladnenému drevu a ohrozoval aj priľahlý lesný porast. Na mieste udalosti pomocou jedného hasebného prúdu zasahovali členovia Dobrovoľného hasičského zboru obce (DHZO) Šišov,“ opísal HaZZ.
Priblížil, že profesionálni hasiči nasadili s cieľom lokalizácie požiaru a ochladzovania uskladneného dreva ďalšie dva hasebné prúdy spolu s jednoduchými hasebnými prostriedkami. Následne sa na miesto udalosti dostavili aj členovia DHZO Veľké Hoste, ktorí asistovali pri likvidácii požiaru a vyhľadávaní skrytých lokálnych ohnísk.
„Po likvidácii požiaru príslušníci HaZZ prostredníctvom termovíznej kamery celé požiarisko skontrolovali, ktoré následne odovzdali majiteľovi,“ doplnil HaZZ s tým, že pri udalosti sa nikto nezranil.
Na zásah vyslali piatich príslušníkov HaZZ z Bánoviec nad Bebravou s cisternovým vozidlom a štvorkolkou. „Požiar strniska sa rozprestieral na ploche približne 100 krát 50 metrov, na požiarisku prebiehalo plamenné horenie, pričom požiar sa postupne šíril k uskladnenému drevu a ohrozoval aj priľahlý lesný porast. Na mieste udalosti pomocou jedného hasebného prúdu zasahovali členovia Dobrovoľného hasičského zboru obce (DHZO) Šišov,“ opísal HaZZ.
Priblížil, že profesionálni hasiči nasadili s cieľom lokalizácie požiaru a ochladzovania uskladneného dreva ďalšie dva hasebné prúdy spolu s jednoduchými hasebnými prostriedkami. Následne sa na miesto udalosti dostavili aj členovia DHZO Veľké Hoste, ktorí asistovali pri likvidácii požiaru a vyhľadávaní skrytých lokálnych ohnísk.
„Po likvidácii požiaru príslušníci HaZZ prostredníctvom termovíznej kamery celé požiarisko skontrolovali, ktoré následne odovzdali majiteľovi,“ doplnil HaZZ s tým, že pri udalosti sa nikto nezranil.