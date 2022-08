Hasiči likvidovali v lokalite Škorčie požiare lesného porastu

Kysucké Nové Mesto 16. augusta (TASR) – Požiar lesného porastu v ťažko dostupnom teréne v lokalite Škorčie v katastri Kysuckého Nového Mesta likvidovali v pondelok (15. 8.) popoludní profesionálni aj dobrovoľní hasiči. Podľa Michala Kypusa z Krajského riaditeľstva Hasičského a záchranného zboru (HaZZ) v Žiline zasiahol požiar plochu zhruba 200 krát 200 metrov.



Doplnil, že krátko po 15.30 h požiar lokalizovali. "Likvidačné práce vykonávali až do polnoci. Zasahovalo 14 profesionálnych a 17 dobrovoľných hasičov s 13 kusmi hasičskej techniky. Z dôvodu nedostupnosti pre techniku museli zriadiť dlhé hadicové vedenia k požiaru. Na miesto privolali zisťovateľa príčin vzniku požiarov," uviedol Kypus.



Po monitoringu požiaru podľa neho vykonali v utorok opäť výjazd k požiaru lesného porastu v lokalite Škorčie. "Požiar zasiahol plochu zhruba 80 krát päť metrov a vplyvom vetra sa šíril ďalej do lesa. Profesionálni aj dobrovoľní hasiči krátko pred 14.00 h požiar lokalizovali a v súčasnosti dohášajú pne a koreňový systém. Na hasenie použili v značnej miere genfovaky. Momentálne zasahuje 13 profesionálnych a 25 dobrovoľných hasičov so 13 kusmi hasičskej techniky. Príčina vzniku požiaru je doteraz neznáma," dodal Kypus.