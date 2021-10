Trnavskí hasiči začali deň svoj deň akčne; likvidovali požiar predajne

Trnava 1. októbra (TASR) – Hasiči likvidovali v piatok v skorých ranných hodinách požiar predajne na ulici Jána Hajdóczyho v Trnave. TASR o tom informovala hovorkyňa Krajského riaditeľstva Hasičského a záchranného zboru (HaZZ) v Trnave Lena Košťálová.



Pri požiari zasahovalo 15 príslušníkov z hasičskej stanice v Trnave. "Po príchode jednotky na miesto udalosti bolo zistené, že predajňa je uzamknutá a silne zadymená. Pre vniknutie do priestorov bolo preto potrebné násilné rozbitie sklenenej výplne vstupných dverí. Prieskumná skupina hasičov začala s vyhľadávaním osôb, ktoré by sa mohli nachádzať v predajni, čo sa však nepotvrdilo," uviedla Košťálová.



Ako doplnila, po vstupe do objektu pomocou autonómnych dýchacích prístrojov a termovíznej kamery začali hasiči s odvetrávaním priestorov pretlakovou ventiláciou a otvorením okien. "Merania termovíznou kamerou ukázali, že požiar vznikol v medzistrope predajne. Súbežne s likvidáciou požiaru vykonali zasahujúci hasiči rozoberanie konštrukcie stropu pomocou trhacích hákov a sekier. Príčina vzniku požiaru je v štádiu vyšetrovania. Výška škody, ktorá vznikla v dôsledku požiaru, bude určená po ukončení vyšetrovania. Pri udalosti neprišlo k žiadnemu zraneniu," informovala krajská hovorkyňa HaZZ.