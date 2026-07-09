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Hasiči v centre Bratislavy: Dôvodom je taktické cvičenie

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Ilustračná snímka. Foto: TASR

V bezprostrednom okolí sa tak môže pohybovať hasičská technika a zasahujúci príslušníci.

Autor TASR
Bratislava 9. júla (TASR ) - Hasiči majú v súčasnosti v centre Bratislavy taktické cvičenie. Občanov preto žiadajú o rešpektovanie ich pokynov. Informovalo o tom Krajské riaditeľstvo Hasičského a záchranného zboru (HaZZ) v Bratislave na sociálnej sieti.

Cvičenie prebieha na Hlavnom námestí. V bezprostrednom okolí sa tak môže pohybovať hasičská technika a zasahujúci príslušníci.


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