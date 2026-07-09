< sekcia Regióny
Hasiči v centre Bratislavy: Dôvodom je taktické cvičenie
V bezprostrednom okolí sa tak môže pohybovať hasičská technika a zasahujúci príslušníci.
Autor TASR
Bratislava 9. júla (TASR ) - Hasiči majú v súčasnosti v centre Bratislavy taktické cvičenie. Občanov preto žiadajú o rešpektovanie ich pokynov. Informovalo o tom Krajské riaditeľstvo Hasičského a záchranného zboru (HaZZ) v Bratislave na sociálnej sieti.
Cvičenie prebieha na Hlavnom námestí. V bezprostrednom okolí sa tak môže pohybovať hasičská technika a zasahujúci príslušníci.
Cvičenie prebieha na Hlavnom námestí. V bezprostrednom okolí sa tak môže pohybovať hasičská technika a zasahujúci príslušníci.