Hasiči majú v košickej nemocnici cvičenie

Ilustračná snímka. Foto: TASR - Edmund Örzsik

Na pondelkovom cvičení sa zúčastňuje 16 hasičov so štyrmi kusmi techniky.

Autor TASR
Košice 13. apríla (TASR) - Hasiči majú v Univerzitnej nemocnici Louisa Pasteura (UNLP) Košice na Triede SNP v pondelok cvičenie, ide o simulovaný požiar. TASR o tom informoval hovorca Krajského riaditeľstva Hasičského a záchranného zboru (KR HaZZ) v Košiciach Jozef Bálint.

„Ide o simulovaný požiar v priestoroch kliniky chirurgie na 14. poschodí v monobloku, v ktorom už pri riadnom požiari HaZZ v minulom období zasahoval,“ spresnil s tým, že na pondelkovom cvičení sa zúčastňuje 16 hasičov so štyrmi kusmi techniky.

Ako pre TASR uviedla hovorkyňa nemocnice Ladislava Šustová, ide o taktické cvičenie s cieľom preveriť praktickú koordináciu a spoluprácu zložiek Integrovaného záchranného systému a UNLP Košice pri záchrane a evakuácii väčšieho počtu osôb z objektu monobloku.

„UNLP poskytuje hasičom plnú súčinnosť pri tomto plánovanom taktickom cvičení, pričom nedôjde k obmedzovaniu poskytovania zdravotnej starostlivosti a našich pacientov sa to nijako nedotkne. Do nácviku sa zapojí časť personálu UNLP s figurantmi,“ dodala.
